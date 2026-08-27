Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 27 de agosto de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.645,05 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 6.54%, pero en el último año cayó -17.96%, lo que sugiere un rebote reciente dentro de una tendencia bajista.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 48.01%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 21.45%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia claramente bajista: 7 caídas y 3 subidas, sin días estables, con dos rachas de tres descensos consecutivos y un cierre con leve repunte.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 27 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 364505.00 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 729010.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1822525.00 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

En Colombia, compra o vende euros solo en bancos, corresponsales o casas de cambio autorizadas; verifica su registro oficial y compara tasa y comisiones antes de cerrar. Prefiere transferencias a efectivo y evita ofertas en redes o con particulares.

Exige factura o soporte, guarda el comprobante y revisa que tus datos coincidan. Para montos altos, cumple los requisitos de reporte y debida diligencia solicitados por la entidad y nunca entregues dinero sin confirmar la operación.