La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá informó que iniciará embargos sobre cuentas bancarias, billeteras digitales y otros bienes de ciudadanos que no hayan cumplido con ciertos requisitos legales establecidos por las autoridades.

La medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes y proteger los recursos que podrían ser utilizados en programas y proyectos destinados a la ciudad, promoviendo así el bienestar de la comunidad.

La Secretaría de Hacienda hace un llamado a los ciudadanos para que verifiquen su situación, regularicen sus obligaciones y eviten que las medidas coactivas lleguen a aplicarse, ofreciendo canales de información y atención oficial para facilitar el proceso.

Hacienda embarga las cuentas bancarias y billeteras virtuales de estas personas

Según la Secretaría, las infracciones más comunes incluyen portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas; evadir el pago del transporte público; irrespetar a la autoridad policial y consumir o vender drogas cerca de colegios o parques.

Estas conductas han generado comparendos que, al no ser cancelados, acumulan intereses de mora.

Qué bienes pueden ser embargados por la Secretaría de Hacienda

La entidad tiene competencia para cobrar de manera coactiva no solo impuestos, sino también tasas de interés y multas no tributarias derivadas del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los embargos pueden afectar cuentas bancarias, billeteras digitales y otros bienes del ciudadano moroso, siempre después de un proceso persuasivo previo para que se ponga al día con su obligación.

Cómo saber si me van a embargar

Los ciudadanos en mora serán contactados a través de mensajes de texto, WhatsApp y correos electrónicos oficiales. Estas notificaciones son informativas y no solicitan pagos inmediatos ni enlaces para consignar dinero.

La Secretaría asegura que toda comunicación oficial incluye mecanismos de autenticación, como códigos QR que remiten únicamente a sus canales verificados, evitando posibles fraudes.

Pasos para consultar y pagar multas

Los ciudadanos pueden consultar y cancelar sus multas de manera segura en la página web oficial de la Secretaría de Hacienda, donde se puede solicitar el recibo de pago o agendar citas presenciales en los SuperCADE disponibles en la ciudad.

Además, la entidad ofrece facilidades de pago para obligaciones superiores a 1’150.000 pesos, permitiendo abonar el 10 % inicial y diferir el saldo en plazos de hasta cinco años, bajo ciertas condiciones. La Secretaría invita a cumplir con las obligaciones a tiempo para evitar embargos y contribuir al bienestar de Bogotá.