El modelo laboral de cuatro días que gana terreno en Europa y mejora la calidad de vida de los empleados.

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La discusión sobre la reducción de la jornada laboral sigue avanzando en diferentes partes del mundo. En Europa, varias compañías han comenzado a consolidar esquemas más flexibles inspirados en la semana laboral de cuatro días, una tendencia que busca mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo sin afectar los resultados de las organizaciones.

Según datos divulgados por El Economista, a partir de un estudio realizado por la Universidad de Münster e Intraprenör, muchas empresas que participaron en una prueba piloto en Alemania mantienen actualmente horarios reducidos y fórmulas de trabajo más flexibles.

Cómo evolucionó el experimento de la semana laboral de cuatro días en Alemania

Dos años después de la puesta en marcha de la prueba impulsada por la organización 4 Day Week Global, una gran parte de las empresas participantes continúa aplicando jornadas laborales más cortas.

Sin embargo, el modelo tradicional de trabajar únicamente cuatro días por semana no se mantuvo de forma idéntica en todos los casos. Muchas organizaciones optaron por adaptar el sistema y desarrollar esquemas más flexibles ajustados a sus necesidades operativas.

Cada vez más empresas europeas mantienen jornadas laborales reducidas tras los resultados positivos de distintos programas piloto. Imagen creada con ChatGPT

Estas modalidades permiten reorganizar horarios, distribuir mejor las cargas laborales y ofrecer mayor autonomía a los trabajadores sin volver necesariamente a las jornadas tradicionales.

Los resultados han llevado a numerosas compañías a conservar estos cambios incluso después de finalizar el período experimental.

Los beneficios que detectaron las empresas europeas

Uno de los principales hallazgos del estudio está relacionado con la capacidad de atraer y retener talento. Casi la mitad de las empresas consultadas reportó una mejora en el interés de nuevos candidatos por sumarse a sus equipos.

Además, más de la mitad señaló avances en la permanencia de los trabajadores dentro de las organizaciones. Este factor se ha convertido en uno de los argumentos más importantes para mantener las jornadas reducidas.

Las compañías también observaron un aumento en las postulaciones laborales, lo que refuerza el atractivo de los modelos que ofrecen una mayor flexibilidad.

Para muchos empleadores, estas medidas se han transformado en una herramienta competitiva dentro de un mercado laboral cada vez más exigente.

El impacto en la calidad de vida de los trabajadores

El estudio también identificó mejoras significativas en el bienestar de los empleados. Una amplia mayoría de las empresas participantes aseguró que los trabajadores lograron un mejor equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su vida personal.

La posibilidad de disponer de más tiempo libre, reducir el estrés y contar con horarios más adaptables aparece entre los beneficios más valorados por quienes participan en estos esquemas.

Los resultados han fortalecido la idea de que una reducción del tiempo de trabajo no necesariamente implica una caída en la productividad cuando existe una adecuada organización interna.

Por ese motivo, varias empresas consideran que estos modelos pueden mantenerse de forma sostenible a largo plazo.

Colombia se prepara para una nueva jornada laboral de 42 horas semanales

Mientras Alemania continúa desarrollando modelos flexibles impulsados por las propias empresas, Colombia avanza con una reducción gradual de la jornada laboral establecida por ley.

Desde julio de 2026, los trabajadores de Colombia pasarán oficialmente a cumplir 42 horas semanales. ChatGPT - creada con IA

A partir del miércoles 15 de julio, entrará en vigor una nueva disminución en el tiempo de trabajo semanal, que pasará a ser de 42 horas. La medida hace parte de la implementación progresiva de la reforma laboral aprobada en el país y busca reducir la carga horaria sin afectar los salarios ni los derechos de los trabajadores.

A diferencia de algunos modelos europeos, donde las empresas experimentan con esquemas voluntarios de cuatro días o jornadas flexibles, en Colombia el cambio responde a una disposición legal que debe ser aplicada por los empleadores.

La reducción de horas forma parte de un proceso escalonado que busca mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de los trabajadores, al tiempo que permite a las compañías adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones del mercado laboral.