Aumento ratificado del salario mínimo en Colombia: cómo quedarán los sueldos de los trabajadores en los próximos meses de 2026.

Ya es oficial | Visitarán casa por casa a quienes tengan esta conexión irregular en el medidor

El Gobierno Nacional ha oficializado el nuevo salario mínimo legal vigente para 2026, establecido en 1.750.905 pesos mensuales. Este incremento, que alcanza un 23,7 %, constituye el aumento más significativo desde la promulgación de la Constitución de 1991. Esta medida se adoptó a través de un decreto presidencial de Colombia, tras no lograrse un consenso entre sindicatos y empresarios durante la mesa de concertación.

Adicionalmente, a este monto se añade el auxilio de transporte, establecido en 249.095 pesos. Esto eleva el ingreso total de los trabajadores que perciben el salario mínimo a dos millones de pesos mensuales. Este ajuste tiene un impacto directo en 2,4 millones de empleados a nivel nacional.

Así queda el nuevo salario mínimo para trabajadores

El nuevo monto del salario mínimo también tendrá efectos indirectos sobre cotizaciones a salud y pensión, subsidios, aportes y otros valores indexados al SMMLV, lo que anticipa un impacto significativo en la economía durante los primeros meses de 2026.

Desde el Ejecutivo justificaron la suba señalando que el aumento supera ampliamente la inflación anual, que se ubicó en torno al 5,3 % y se encuentra por encima tanto de la propuesta empresarial como de la pretensión sindical inicial. Según el Gobierno, el objetivo central es garantizar un nivel de vida digno y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares trabajadores.

El último incremento aprobado, que rige desde enero de 2025, llevó el sueldo básico a $1.423.500.

Impacto en pensiones, arriendos y servicios: guía

La inflación de 2024 cerró en 5,20%, según el DANE y representa la base para establecer el ajuste de las pensiones. Esto significa que más de un millón de pensionados experimentarán un incremento similar al del salario mínimo, preservando así su poder adquisitivo.

Además, el aumento del salario mínimo implica un efecto dominó sobre otros gastos:

Arriendos

Matrículas universitarias

y algunos servicios públicos