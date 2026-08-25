Este martes, 25 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 600.55963 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,66%.

En el mercado del Real, la última semana registró un aumento de 2.30%, mientras que en el último año presentó una variación de -15.42%, lo que indica un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real comenzó estable, subió, encadenó tres caídas, rebotó, se mantuvo, volvió a caer dos jornadas y cerró al alza, dejando un balance general bajista.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 22.63%, superior al 15.76% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva hoy. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda en el futuro cercano.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 60055.96579867859 pesos colombianos; 200 reales cuestan 120111.93159735718 pesos y 500 reales cuestan 300279.82899339295 pesos.