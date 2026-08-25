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Este martes, 25 de agosto de 2026, la cotización deleuro llegó a 3609.78 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 4,18%.

En la última semana, la cotización del euro subió 3.08%, pero en el último año retrocedió -18.58%, lo que sugiere un repunte reciente tras una tendencia bajista.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro inició con dos jornadas al alza, luego mostró alternancias, atravesó a mitad de periodo una racha de tres caídas seguidas y concluyó con movimientos mixtos que acabaron en repunte; en conjunto, el balance fue prácticamente neutro.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia deberán pagar 360,978.00 pesos colombianos; 200 euros costarán 721,956.00 pesos colombianos y 500 euros, 1,804,890.00 pesos colombianos.