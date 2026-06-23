Quienes devengan el salario mínimo ya tienen una referencia clara sobre cuánto dinero recibirán este semestre. (Foto: Shutterstock)

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La prima de junio de 2026 ya empezó a generar dudas entre los trabajadores colombianos que esperan este ingreso adicional a mitad de año. Con el salario mínimo vigente para este año y el auxilio de transporte actualizado, miles de empleados quieren saber cuánto les corresponde recibir y cómo se realiza el cálculo de esta prestación social obligatoria.

Este beneficio, contemplado en la legislación laboral colombiana, debe ser pagado por todos los empleadores a sus trabajadores con contrato laboral. El monto depende de factores como el salario, el tiempo laborado durante el semestre y otros conceptos salariales que puedan hacer parte de la liquidación.

¿De cuánto será la prima de junio de 2026 para quienes ganan el salario mínimo?

Los trabajadores que reciben el salario mínimo y laboraron de manera continua entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 tendrán derecho a una prima aproximada de $1.000.000.

Para llegar a esta cifra se toma como base el salario mínimo de 2026, fijado en $1.750.905, más el auxilio de transporte de $249.095, para un total de $2.000.000 mensuales.

Al liquidar la prima correspondiente al primer semestre sobre ese valor, el resultado es un pago cercano al millón de pesos para quienes trabajaron los seis meses completos.

Quienes devengan el salario mínimo ya tienen una referencia clara sobre cuánto dinero recibirán este semestre. Shutterstock

¿Cómo calcular la prima de servicios en Colombia en 2026?

La fórmula para liquidar la prima es sencilla y está establecida en la normativa laboral colombiana:

Salario mensual x días trabajados ÷ 360

Para un trabajador que devenga salario mínimo y laboró los 180 días del semestre, la operación sería:

$2.000.000 x 180 ÷ 360 = $1.000.000

Si la persona no trabajó todo el semestre, el valor se reduce proporcionalmente según los días efectivamente laborados.

Por ejemplo, un trabajador que estuvo vinculado durante 90 días recibiría:

$2.000.000 x 90 ÷ 360 = $500.000

¿Qué pasa si empecé a trabajar después de enero?

No es necesario haber trabajado todo el semestre para tener derecho a la prima. La ley establece que esta prestación se reconoce de manera proporcional al tiempo laborado.

Esto significa que quienes ingresaron a una empresa durante los primeros meses de 2026 también recibirán el pago correspondiente, aunque por un monto inferior al de quienes completaron los seis meses.

Cada día trabajado cuenta dentro de la liquidación y se refleja en el valor final que recibe el empleado.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de junio de 2026?

La prima de servicios aplica para todos los trabajadores vinculados mediante un contrato laboral formal.

Entre ellos se encuentran:

Empleados del sector privado .

Trabajadores del servicio doméstico.

Conductores de servicio familiar.

Trabajadores rurales y de fincas.

Empleados con contrato a término fijo.

Empleados con contrato a término indefinido.

Este beneficio busca reconocer la contribución del trabajador a los resultados económicos de la empresa o empleador durante el semestre.

¿Quiénes no reciben la prima de servicios en Colombia?

No todas las personas que generan ingresos tienen derecho a esta prestación social.

Quedan excluidos:

Contratistas por prestación de servicios.

Trabajadores independientes.

Aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje.

La razón es que estas modalidades no generan una relación laboral subordinada bajo las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que tampoco originan prestaciones sociales como la prima.

¿Cuándo pagan la prima de junio de 2026 en Colombia?

La fecha máxima para el pago de la prima correspondiente al primer semestre es el 30 de junio de 2026.

Muchas empresas realizan la consignación días antes de esa fecha, pero ninguna puede exceder el plazo legal establecido.

Por esta razón, durante las últimas semanas de junio aumenta la expectativa entre los trabajadores que esperan este ingreso extraordinario para cubrir gastos, pagar obligaciones o fortalecer su ahorro.

¿Qué ocurre si la empresa no paga la prima a tiempo?

El incumplimiento en el pago de la prima puede generar consecuencias económicas para el empleador.

La legislación laboral contempla sanciones y posibles indemnizaciones cuando se demuestra que la empresa no cumplió con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

Además de enfrentar procesos ante las autoridades laborales, el empleador podría verse obligado a responder por los perjuicios ocasionados al trabajador debido al retraso.

¿Cuánto me llega de prima si gano el mínimo en 2026?

Si usted gana el salario mínimo y trabajó todo el primer semestre del año, recibirá aproximadamente $1.000.000 por concepto de prima de servicios de junio de 2026.

El monto exacto puede variar si hubo ingresos variables, ausencias no remuneradas o si no laboró durante la totalidad del semestre.