En las últimas semanas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia aumentó la presión sobre los contribuyentes que mantienen deudas tributarias y no respondieron a los requerimientos oficiales. De no normalizarse la situación, miles de colombianos tendrán embargadas sus cuentas bancarias y bienes personales.

La medida responde al programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, mediante el cual se citaron a más de 19.000 contribuyentes en los últimos días de mayo para cancelar las deudas acumuladas por un valor cercano a los $1.2 mil millones.

La estrategia no sólo involucra la confiscación de fondos en cuentas, también se aplican medidas cautelares sobre bienes, la inclusión en el Boletín de Deudores Morosos y posibles procesos penales.

¿Quiénes están en el listado de morosos de la DIAN?

Mediante el programa de la DIAN, la autoridad logró incautar 4710 cuentas pertenecientes a más de 8000 contribuyentes como parte de su estrategia de cobro, quienes acumularon una deuda superior a 1,2 mil millones de pesos. Sin embargo, esa cifra inicial sólo fue el comienzo de un operativo más extenso.

Las cuentas de contribuyentes que embargará DIAN. (Imagen: archivo)

Desde comienzos del año 2025, la agencia anunció que dentro de esas jornadas habrá:

Visitas a otros 9500 contribuyentes con una cartera estimada en $900.000 millones.

Ejecución de 5200 depósitos judiciales por un monto superior de $61.240 millones.

Avalúo de 587 bienes de 461 contribuyentes, con deudas de más de $220.075 millones.

En mayo, la entidad también convocó a más de 19.000 contribuyentes del sector minero que tenían deudas con menos de un año de vencimiento, además de personas cuyas obligaciones surgieron a partir de procesos de fiscalización que resultaron en sanciones y liquidaciones oficiales. Esto demuestra que las responsabilidades tributarias alcanzan a todos los grupos.

¿Cómo averiguar si es deudor en la DIAN?

Para saber si una persona está en la lista de morosos, se puede:

Revisar el portal MUISCA de la DIAN o llamar a sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales por correo o a través del Auto Comisorio que presentarán los funcionarios durante las visitas.

Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas.

¿Cómo se puede evitar un embargo? Las opciones disponibles

Una de las mejores formas para evitar un embargo es consultar por una facilidad de pago ante la DIAN, la cual permite a los ciudadanos liquidar las deudas fiscales en cuotas. El trámite es gratuito y no se necesitan intermediarios. En caso de considerarlo, el plazo máximo otorgado es de cinco años.

La mejor forma de evitar un embargo es solicitando una facilidad de pago. (Imagen: archivo)

La solicitud debe enviarse a través de los buzones electrónicos de la entidad, o una de las ventanillas de correspondencia seleccionadas. En el trámite, debe adjuntarse :