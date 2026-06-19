El cálculo puede variar dependiendo de los recargos nocturnos, dominicales, festivos y horas extras recibidas durante el período trabajado.

Capturan a Martha Peralta tras indagatoria por escándalo de la UNGRD: quién es la senadora y qué investiga la Corte

La llegada de junio trae consigo una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores colombianos: la prima de servicios. Para los vigilantes, una de las profesiones que más impacto ha tenido con los recientes cambios laborales, el valor de este beneficio puede ser superior al de otros empleados debido a la naturaleza de sus jornadas, que suelen incluir trabajo nocturno, dominical, festivo y horas extras.

La legislación laboral establece que la prima de servicios debe pagarse a más tardar el 30 de junio para el primer semestre del año. Este derecho aplica para trabajadores con contrato a término fijo, indefinido o por obra o labor, siempre que exista una relación laboral formal con todas las prestaciones de ley.

Antes de realizar el cálculo, es importante tener claro que la prima no solo tiene en cuenta el salario básico, sino también otros conceptos salariales que hacen parte de la remuneración habitual del trabajador.

¿Cómo se calcula la prima de un vigilante en Colombia en 2026?

La fórmula general para calcular la prima de servicios es:

(Salario + auxilio de transporte + factores salariales) × días trabajados ÷ 360

En el caso de los vigilantes, el cálculo puede incluir ingresos adicionales derivados de:

Recargos nocturnos .

Horas extras diurnas.

Horas extras nocturnas.

Trabajo en domingos.

Trabajo en días festivos.

Otros pagos que constituyan salario.

¿Cómo quedó la prima de junio y el auxilio de transporte para los vigilantes en Colombia? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por esta razón, la prima de un vigilante puede ser más alta que la de un trabajador que únicamente recibe el salario básico mensual.

¿El auxilio de transporte se incluye en la prima de servicios?

Sí. El auxilio de transporte debe incluirse dentro de la base para liquidar la prima de servicios, siempre que el trabajador tenga derecho a recibir este beneficio.

Para 2026, los vigilantes que devenguen hasta dos salarios mínimos y reciban el auxilio de transporte deben sumarlo al salario para realizar correctamente la liquidación.

Este aspecto suele generar dudas entre los trabajadores, pero la norma laboral es clara al establecer que el auxilio de transporte forma parte de la base de cálculo de esta prestación social.

¿Cómo calcular la prima si un vigilante trabajó todo el semestre?

Si un vigilante trabajó desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, se toman todos los ingresos salariales obtenidos durante ese período y se aplica la fórmula correspondiente.

Por ejemplo, si durante el semestre recibió:

Salario básico .

Auxilio de transporte.

Recargos nocturnos.

Dominicales y festivos.

Horas extras.

Todos estos conceptos salariales deben incorporarse a la liquidación para determinar el valor final de la prima.

La clave está en identificar cuáles pagos constituyen salario y cuáles no, ya que únicamente los primeros hacen parte de la base de cálculo.

¿Qué cambios laborales benefician a los vigilantes en 2026?

Uno de los sectores que más ha sentido los efectos de la reforma laboral es el de la vigilancia privada.

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

El recargo nocturno comenzó a reconocerse desde las 7:00 p.m.

Se mantiene el pago adicional del 35% por trabajo nocturno.

Los recargos dominicales y festivos aumentaron frente a los porcentajes que se manejaban anteriormente.

Debido a que los vigilantes suelen trabajar en horarios nocturnos, fines de semana y festivos, estos ajustes incrementan los ingresos salariales y, en consecuencia, también pueden aumentar el valor de la prima de servicios.

¿Qué pasa si una empresa no paga la prima de junio a un vigilante?

El pago de la prima de servicios es una obligación legal para los empleadores. Si la empresa incumple con esta responsabilidad, puede entrar en mora frente al trabajador.

Cuando esto ocurre, el empleado puede intentar inicialmente llegar a un acuerdo de pago con la empresa. Si no obtiene una respuesta favorable, tiene la posibilidad de acudir a un inspector de trabajo para recibir orientación y acompañamiento.

Como última instancia, también puede presentar una demanda ante las autoridades competentes para reclamar el reconocimiento de la prestación y las sanciones que correspondan.

¿Hasta cuándo tienen plazo para pagar la prima de junio en Colombia?

La fecha límite para consignar la prima de servicios del primer semestre es el 30 de junio de 2026.

Las empresas deben realizar el pago dentro de este plazo para evitar incumplimientos laborales. Por ello, durante las últimas semanas de junio es habitual que miles de trabajadores, incluidos los vigilantes, reciban este ingreso adicional que representa un alivio para sus finanzas y una de las prestaciones más importantes del año.