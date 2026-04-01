El programa Devolución del IVA, gestionado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), es uno de los principales apoyos destinados a aliviar la carga económica de los hogares colombianos más necesitados, al permitirles recuperar parte del dinero que pagan en impuestos al comprar productos de primera necesidad. Para millones de personas, este beneficio representa un alivio en su presupuesto familiar, ya que les brinda la oportunidad de destinar esos recursos a cubrir gastos esenciales como alimentación, servicios y educación. Durante el mes de abril continúan las transferencias, y Prosperidad Social ha informado los canales a través de los cuales se puede verificar si es beneficiario y tiene un nuevo giro con su cédula. El acceso fue actualizado, por lo que esta información es clave para los ciudadanos. Según informó el sitio web especializado Wintor ABC, los beneficiarios del programa Devolución del IVA pueden consultar por sus pagos siguiendo estos pasos: Este es uno de los métodos más confiables para consultar pagos y ciclos, ya que elimina pasos intermedios y brinda resultados de forma inmediata. También se recomienda estar atento al sitio oficial del DPS, devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co, donde mantienen su información actualizada. Según la Resolución 0052 de 2024, el programa está dirigido a hogares en situación de pobreza extrema y moderada, clasificados de acuerdo con el Sisbén y el Registro Social de Hogares. Los hogares en pobreza extrema que pueden acceder al programa son aquellos clasificados bajo los códigos AO1, A02, A03, A04, A05, y las viviendas indígenas. Además, también pueden acceder aquellos hogares en pobreza moderada con los códigos O1, B02, B03, B04. Es importante aclarar que no hay inscripciones directas para este subsidio. El cupo es limitado, con un máximo de dos millones de viviendas beneficiadas a nivel nacional. Si desea postularse para la devolución del IVA, deberá cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación adecuada. Los documentos para postularse dependen de si ya está registrado en los programas sociales o si es un nuevo beneficiario.