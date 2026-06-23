Modifica la Ley de Sucesiones y a partir de ahora los cónyuges no cobrarán la herencia ni recibirán los bienes por esta norma (foto: archivo)

La distribución de una herencia puede cambiar por completo cuando un testamento deja de tener validez. Aunque este documento suele reflejar la voluntad de una persona sobre el destino de sus bienes tras su fallecimiento, existen situaciones en las que la Justicia puede anularlo y aplicar un mecanismo diferente para definir quiénes serán los herederos.

En Colombia, cuando un testamento es declarado inválido, entra en juego la llamada sucesión intestada, un procedimiento regulado por el Código Civil que establece de manera expresa qué familiares tienen derecho a recibir el patrimonio del fallecido.

Cuándo puede quedar sin efecto un testamento

La ley contempla diversos escenarios en los que un juez puede determinar que un testamento no cumple con los requisitos necesarios para producir efectos legales.

Entre las causas más frecuentes se encuentran los casos en los que se demuestra que la persona no contaba con plena capacidad mental al momento de firmar el documento o cuando existieron presiones, amenazas, engaños o cualquier tipo de influencia indebida que afectara su voluntad.

También puede declararse la nulidad si el testamento incumple los requisitos formales exigidos por la legislación colombiana para su elaboración y autenticación.

Cuando ocurre alguna de estas situaciones, el documento pierde eficacia jurídica y la herencia deja de repartirse según la voluntad expresada por el fallecido.

Quiénes heredan cuando el testamento es anulado

Si no existe un testamento válido, la ley determina el orden en el que deben participar los familiares en la sucesión.

Los primeros llamados a heredar son los descendientes, es decir, hijos y nietos. Si no existen, el derecho pasa a los ascendientes, como padres o abuelos.

La legislación colombiana establece un orden de sucesión que determina cómo se reparte el patrimonio cuando el testamento pierde validez.

En cualquiera de los escenarios, el cónyuge o compañero permanente conserva participación dentro de la herencia y comparte la distribución de los bienes con los demás beneficiarios que correspondan según el caso.

Cuando no existen descendientes ni ascendientes, el patrimonio puede repartirse entre el cónyuge y otros familiares cercanos contemplados por la normativa.

El papel del cónyuge en la sucesión

Uno de los aspectos más relevantes del régimen sucesorio colombiano es que la pareja del fallecido mantiene derechos sobre la herencia incluso cuando existen otros familiares con vocación hereditaria.

Por esta razón, la ley garantiza la participación del cónyuge o compañero permanente en la distribución de los bienes, independientemente de que existan hijos, padres u otros parientes llamados a suceder.

Qué consecuencias tiene la nulidad de un testamento

La anulación de un testamento implica que las decisiones plasmadas por el fallecido dejan de aplicarse y que el patrimonio debe distribuirse de acuerdo con las reglas establecidas por la ley.

Esta situación suele generar conflictos entre familiares, especialmente cuando el documento otorgaba beneficios particulares a determinadas personas o modificaba el reparto que normalmente correspondería por sucesión intestada.

Por ello, especialistas recomiendan contar con asesoría jurídica durante los procesos sucesorios para garantizar que la distribución de los bienes se realice conforme a la normativa vigente y evitar futuras disputas entre los herederos.