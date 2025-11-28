Alarma pensional en Colombia: solo uno de cada cuatro trabajadores puede jubilarse en el país.

La informalidad laboral en Colombia sigue siendo una realidad que condiciona la vida de millones de trabajadores. Los empleos inestables, los contratos de corta duración y los periodos prolongados sin vinculación formal no solo afectan los ingresos del día a día: también interrumpen las cotizaciones a pensión, dejando huecos que se acumulan con el tiempo.

En su más reciente informe, Asofondos advierte que esos vacíos laborales están definiendo, desde edades tempranas, quién logrará pensionarse y quién llegará a la vejez sin un sustento garantizado. El documento revela que muchos colombianos cumplen con la edad de retiro, pero no alcanzan las semanas mínimas requeridas debido a la discontinuidad en sus aportes.

El diagnóstico también evidencia brechas significativas. Las mujeres, más expuestas a la informalidad, las labores de cuidado y los menores salarios, enfrentan mayores barreras para cotizar de manera estable. Aunque los hombres muestran mejores indicadores, tampoco logran mantener trayectorias laborales continuas que aseguren una pensión futura.

Apenas 1 de cada 4 trabajadores logran jubilarse en Colombia

El informe presentado por Asofondos explica que 3 de cada 4 trabajadores pasan más de un tercio de su vida laboral sin cotizar. Esta ausencia de aportes no solo los aleja del derecho a pensionarse: también reduce el valor de las posibles mesadas. Según la entidad, si esos “huecos” laborales se cerraran, las pensiones podrían aumentar entre el 50% y 70%.

Alarma pensional en Colombia: solo uno de cada cuatro trabajadores puede jubilarse en el país. (Imagen: Archivo).

Los ejemplos son elocuentes: una mujer de 30 años que empezó a trabajar a los 22 debería haber acumulado ocho años de aportes continuos. Sin embargo, en la práctica solo suma 1,8 años. En los hombres la historia es similar: un hombre de 30 años, con igual trayectoria laboral teórica, apenas alcanza 2,2 años reales.

Golpe a las mujeres: cifras que alarman

Solo 1 de cada 4 mujeres ha logrado cotizar más del 62% del tiempo que debería. Las razones, explica el documento, van desde la falta de formalización hasta la carga del cuidado no remunerado y la inestabilidad laboral. Este panorama deja a miles expuestas a una vejez sin ingresos.

En los hombres, aunque los porcentajes cambian, la tendencia se mantiene: solo uno de cada cuatro ha cotizado más del 67% del tiempo esperado. La brecha de género, sumada a la informalidad estructural, dibuja un reto que el país aún no logra enfrentar.

¿Qué proponen los expertos para cambiarlo?

Asofondos y académicos consultados coinciden en que la solución pasa por fortalecer la formalización laboral, impulsar el empleo estable y ampliar los incentivos para cotizar. El gremio plantea una estrategia basada en productividad, ahorro y participación, con metas claras para cerrar los vacíos de cotización.

Alarma pensional en Colombia: solo uno de cada cuatro trabajadores puede jubilarse en el país. (Imagen: Archivo). Fuente: narrativas-spin-co

Los analistas advierten que cualquier transformación deberá construirse de manera conjunta entre el Estado y el sector productivo. Reducir los huecos de aportes es, según el documento, una condición indispensable para garantizar una pensión digna para las próximas generaciones.