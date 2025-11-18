Malas noticias para los jubilados en Colombia: no podrán cobrar la pensión completa si no cumplen este requisito. (Representación hecha con IA)

Miles de trabajadores colombianos que se acercan a la edad de jubilación podrían quedarse sin su pensión de vejez si no realizan un trámite obligatorio ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

La advertencia va especialmente dirigida a quienes tienen entre 55 y 60 años y aún no actualizaron sus datos ni revisaron su historia laboral.

Colpensiones recordó que los ciudadanos que estén a dos años o menos de cumplir la edad depensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- deben verificar con urgencia su información en el sistema.

Requisito fundamental para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad identificó múltiples casos de inconsistencias que impiden el inicio del trámite, lo que generó alertas en todo el país.

¿Por qué Colpensiones exige revisar la historia laboral?

La historia laboral es el documento base para definir si un trabajador reúne las semanas mínimas cotizadas para acceder a la pensión. Si contiene errores, lagunas o información incompleta, Colpensionesno podrá proceder con el trámite hasta que estos sean corregidos.

Muchos afiliados descubren fallas en su historial justo cuando ya están en edad de pensionarse, lo que obliga a iniciar procesos de corrección que pueden tardar meses o incluso años.

¿Qué pasa si no reviso mi información antes de alcanzar la pensión?

Si no actualizas tus datos ni verificas tu historia laboral a tiempo, podrías:

Ver retrasada la aprobación de tu pensión por meses o años.

por meses o años. Perder semanas cotizadas si no presentas los soportes correctos.

si no presentas los soportes correctos. En casos extremos, quedar excluido del sistema por no cumplir los requisitos legales en el momento oportuno.

¿Cómo consultar y corregir la historia laboral?

El proceso es gratuito y se puede hacer fácilmente en línea. Los pasos son:

Ingresar al portal oficial: www.colpensiones.gov.co Acceder a la Zona Transaccional y luego a la Sede Electrónica. Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no estás registrado, puedes hacerlo desde la misma plataforma.

¿Qué hacer en caso de encontrar un error?

En caso de errores, acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con los documentos soporte: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros.

¿Cómo evitar perder la pensión?

Al descargar tu historial, presta especial atención a:

Empleadores no reportados o con aportes incompletos .

. Meses o años sin cotizaciones justificadas .

. Inconsistencias en las fechas de ingreso y retiro.

en las fechas de ingreso y retiro. Datos personales errados (nombre, cédula, fecha de nacimiento).

Dejar pasar estos detalles puede ser el error que te cueste la pensión. El momento de actuar es ahora.