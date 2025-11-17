Alegría para los jubilados en Colombia: todos cobrarán un súper bono de 225.000 pesos si cumplen este requisito. (Imagen creada con IA)

Celebran los pensionados: Colpensiones concede un bono extra a quienes cumplan un requisito a partir de este mes

Con la implementación del nuevo sistema de protección social para la vejez, los adultos mayores de Colombia que integren el pilar solidario recibirán un bono mensual de 225.000 pesos. Esta medida fue establecida en la Ley 2381 de 2024, que crea el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte.

A partir de este cambio, miles de adultos mayores que hoy no cuentan con pensión podrán acceder a un apoyo económico más alto que el entregado hasta ahora. El monto reemplaza de manera progresiva al programa Colombia Mayor y busca garantizar un ingreso mínimo para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Con el inicio de la implementación del modelo de pilares, muchos ciudadanos deberán consultar cuáles serán los nuevos requisitos y cómo se realizará la entrega del beneficio.

Atención: estos son los requisitos para cobrar el súper bono de 225.000 pesos

De acuerdo con Prosperidad Social, los requisitos para acceder al bono pensional son:

Pertenecer a los grupos A o B del Sisbén IV .

Ser mayor de 65 años .

No recibir pensión ni subsidios que sean incompatibles.

No contar con ingresos periódicos suficientes para el sostenimiento personal.

Los jubilados reciben un bono de más de 200.000 pesos en Colombia. (Fuente: archivo) Fuente: Shutterstock Miguel AF

Quienes cumplan estas condiciones serán inscritos en el pilar solidario, uno de los componentes centrales del nuevo esquema de protección social.

Cuándo y cómo se paga el bono pensional

Los giros se realizan a través de los canales habituales del Departamento de Prosperidad Social (DPS): entidades bancarias, corresponsales autorizados y billeteras digitales. Cada beneficiario recibirá una notificación por mensaje de texto o podrá consultar su estado en la página oficial del DPS.

El pago no depende, por ahora, del pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional, que continúa analizando demandas contra la reforma pensional.

Qué cambia con el nuevo sistema de pilares

La Ley 2381 de 2024 organiza el sistema de protección social en tres pilares:

Pilar solidario: entrega el bono mensual a quienes no pudieron cotizar.

Pilar semicontributivo: complementa los ahorros de quienes cotizaron por periodos cortos.

Pilar contributivo: integra a los afiliados que realizan aportes regulares al sistema.

El pilar solidario ya está en marcha, permitiendo el desembolso del nuevo beneficio mientras avanza la revisión constitucional.

Cómo confirmar tu elegibilidad en el Sisbén IV

Consulta tu clasificación en www.sisben.gov.co

Si perteneces a los grupos A o B y cumples la edad, solicita la vinculación ante el DPS.

Mantén tu información actualizada en la oficina del Sisbén de tu municipio.

Si tienes dudas, la línea gratuita 01 8000 95 11 00 de Prosperidad Social ofrece asesoría de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.