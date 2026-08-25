Colpensiones establece cuándo corresponde el pago acumulado de las mesadas que no fueron recibidas a tiempo y qué deben tener en cuenta los afiliados para reclamarlo.

Los pensionados y trabajadores que ya cumplieron las condiciones para acceder a una pensión en Colombia pueden tener derecho a recibir un pago acumulado por las mesadas que no fueron entregadas a tiempo. Este beneficio se conoce como retroactivo pensional y depende del cumplimiento de determinadas condiciones.

El reconocimiento no se produce automáticamente en todos los casos. La fecha desde la que se calcula el dinero adeudado puede variar según el tipo de pensión, la situación laboral del afiliado y el momento en que se completaron los requisitos exigidos por el sistema.

Por eso, quienes estén próximos a pensionarse o ya hayan obtenido el reconocimiento de su mesada deben revisar su historia laboral y la resolución emitida por el fondo. Estos documentos permiten determinar si existe un período pendiente de pago y desde qué fecha podría reclamarse.

¿Cuáles son los dos requisitos para cobrar el retroactivo pensional?

Para acceder a una pensión de vejez en Colpensiones, el afiliado debe cumplir las condiciones establecidas por la legislación colombiana: alcanzar la edad exigida y reunir las semanas de cotización requeridas. En el régimen administrado por Colpensiones, actualmente se exigen 1300 semanas, además de la edad correspondiente.

Una vez cumplidos estos requisitos, la fecha desde la que se reconoce el retroactivo puede depender de la situación laboral del trabajador. En el caso de los empleados dependientes, generalmente resulta relevante la fecha en que se produce el retiro, mientras que para los trabajadores independientes puede ser determinante el momento en que dejan de realizar aportes al sistema.

Colpensiones establece cuándo corresponde el pago acumulado de las mesadas que no fueron recibidas a tiempo y qué deben tener en cuenta los afiliados para reclamarlo. Shutterstock

¿Qué es el retroactivo pensional y cómo funciona?

El retroactivo corresponde, en términos generales, a las mesadas que debieron pagarse durante el período comprendido entre el momento en que se consolidó el derecho y el inicio efectivo del pago de la pensión. Por eso, no se trata de un beneficio adicional, sino de dinero correspondiente a una pensión ya causada.

¿Desde cuándo se empieza a contar el retroactivo de Colpensiones?

La fecha de inicio del retroactivo cambia según el tipo de pensión. En una pensión de vejez, el cálculo está relacionado con el momento en que se cumplen las condiciones para pensionarse y con la situación laboral del afiliado. Si se trata de un trabajador dependiente, la fecha de retiro puede ser determinante para establecer desde cuándo deben reconocerse las mesadas.

En las pensiones de sobrevivientes, el retroactivo puede contabilizarse desde la fecha de fallecimiento del pensionado o del afiliado, mientras que en las pensiones de invalidez se relaciona con la fecha en que se estructura la pérdida de capacidad laboral o con el momento que corresponda según el caso.

También es importante tener en cuenta que el trámite de reconocimiento puede tardar ya que mientras Colpensiones estudia la solicitud y expide la resolución, puede generarse un período durante el cual el afiliado todavía no recibe la mesada. Si corresponde, esas sumas pueden quedar incluidas dentro del pago retroactivo que se reconozca posteriormente.

Colpensiones establece cuándo corresponde el pago acumulado de las mesadas que no fueron recibidas a tiempo y qué deben tener en cuenta los afiliados para reclamarlo. (Fuente: Montaje EC)

¿Cómo reclamar el retroactivo pensional y qué documentos necesita?

La solicitud debe realizarse ante la entidad encargada de reconocer la pensión. Para respaldar el reclamo, es fundamental contar con la resolución mediante la cual fue reconocida la pensión, además del documento de identidad y la historia laboral del afiliado.

La historia laboral tiene especial importancia porque permite verificar las semanas cotizadas y establecer la fecha de la última cotización. Esta información puede ser necesaria para determinar desde cuándo corresponde reconocer las mesadas pendientes.

El reclamo también está sujeto a un plazo de prescripción ya que la solicitud del retroactivo puede verse afectada por una prescripción de tres años, aunque este término puede interrumpirse mediante la reclamación presentada ante el fondo correspondiente. Por eso, una vez reconocido el derecho a la pensión, conviene revisar cuanto antes si existen períodos que todavía no fueron pagados.