Las entidades responsables ya dejaron listos los calendarios y los montos que aplicarán en el cierre del año (Fuente: Shutterstock).

El Gobierno de Colombia formalizó que, durante diciembre de 2025, los adultos mayores de Colombia Mayor recibirán un aumento excepcional, mientras que los pensionados de Colpensiones obtendrán su aguinaldo anual, conocido como mesada 13, en la primera quincena del mes. Ambos pagos ya cuentan con autorización oficial y con cronogramas operativos definidos para que los giros se entreguen sin retrasos en todo el país.

El ajuste de Colombia Mayor eleva la transferencia mensual a $230.000, monto que solo aplica para quienes cumplen los requisitos de focalización del programa. En paralelo, la mesada 13 se reconocerá a todos los pensionados del régimen público cuyos datos estén actualizados y cuyas mesadas estén vigentes.

¿En cuánto quedó el aumento de Colombia Mayor para diciembre de 2025?

El Gobierno confirmó que la transferencia mensual para los beneficiarios activos de Colombia Mayor será de $230.000 en diciembre, como parte del aumento aprobado para fortalecer los ingresos de los adultos mayores sin pensión y en situación de vulnerabilidad.

Este incremento aplica tanto para quienes cobran por giro como para quienes reciben el pago en cuenta bancaria.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor por giro en diciembre de 2025?

Prosperidad Social estableció un calendario especial para los beneficiarios que reclaman por giro, con disponibilidad entre el 4 y el 18 de diciembre de 2025 en los puntos autorizados del operador asignado en cada municipio.

Los giros podrán reclamarse únicamente en:

Puntos y corresponsales del Banco Agrario.

SuperGIROS y aliados territoriales.

Billeteras digitales habilitadas por el operador.

Corresponsales rurales en zonas apartadas.

Cada beneficiario debe consultar su punto exacto de cobro en los canales oficiales del Departamento para la Prosperidad Social.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor a los beneficiarios bancarizados?

Para quienes ya tienen bancarización activa, el aumento se reflejará mediante consignación directa.

El Banco Agrario programó los depósitos entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre. Estos pagos no requieren trámites adicionales, desplazamientos o validaciones presenciales.

¿Habrá pago del ciclo 12 de Colombia Mayor en diciembre de 2025?

Sí. Prosperidad Social confirmó que sí habrá ciclo 12, el último del año, y se entregará entre el 17 y el 31 de diciembre. Con este giro se completa el calendario anual del programa para adultos mayores sin pensión o en pobreza extrema.

¿Quiénes pueden recibir Colombia Mayor en diciembre de 2025?

Los adultos mayores que recibirán el pago con aumento deberán cumplir las condiciones del programa:

Ser colombiano y haber residido mínimo 10 años en el país.

Tener hasta tres años menos de la edad de pensión (mujeres 57, hombres 62).

No contar con pensión ni ingresos formales.

Estar clasificados en Sisbén IV en grupos A, B o C1.

Haber sido priorizados por la alcaldía municipal según cupos disponibles.

¿Cuál es el pago extra que Colpensiones entregará en diciembre de 2025?

Colpensiones confirmó que en diciembre se girará la mesada 13, un aguinaldo equivalente al 100% de la pensión mensual del beneficiario. Este pago está contemplado en la Ley 100 de 1993 y se entrega cada año a quienes reciben pensión por vejez, invalidez o sustitución.

Ejemplo:

Pensionado con pensión mínima (estimada en $1.423.500 en 2025): recibe ese mismo valor como extra en diciembre.

Pensionados con mesadas superiores: reciben un pago idéntico al valor de su pensión mensual actual.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la mesada 13 de Colpensiones?

Colpensiones indicó que solo tres condiciones habilitan el pago:

Ser pensionado activo por vejez, invalidez o sustitución.

Tener mesadas vigentes al momento del giro (quedan por fuera quienes recibieron devolución de saldos o indemnización sustitutiva).

Tener datos bancarios y personales actualizados, para evitar retenciones o devoluciones del dinero.

Este beneficio aplica exclusivamente para el régimen público.

¿Cuándo depositan la mesada 13 en diciembre de 2025?

El giro del aguinaldo se realizará durante la primera quincena de diciembre, siguiendo el calendario tradicional de Colpensiones.

La consignación será automática y llegará a la cuenta registrada sin que el pensionado tenga que radicar solicitudes ni realizar trámites adicionales.

¿Qué deben hacer los pensionados para asegurar el pago del extra?

Para evitar retrasos, Colpensiones recomienda:

Revisar que la cuenta bancaria registrada siga activa.

Actualizar número de teléfono, dirección y datos personales.

Consultar el estado de la pensión si se presentan novedades.

Si ocurre alguna inconsistencia en el pago, la Superintendencia Financiera garantiza el acompañamiento para radicar reclamos sin costo.

¿Cuánto recibirán los pensionados por mesada 13 en diciembre?

El monto del aguinaldo es el mismo valor de la mesada mensual:

Pensión mínima estimada 2025: $1.423.500.

Pensionados con mesadas de $2.500.000: reciben $2.500.000 adicionales.

Pensiones superiores: reciben igual valor al reconocido en su mesada habitual.

La mesada 13 no aumenta la pensión, sino que corresponde a un pago extra anual obligatorio.