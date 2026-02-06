Las personas que tienen reportes negativos en centrales de riesgo suelen buscar alternativas para ponerse al día y reconstruir su perfil financiero. En Colombia, una de las bases de datos más consultadas para revisar el comportamiento de pago es Datacrédito, donde se puede verificar el estado del historial y el puntaje crediticio. Con ese enfoque se realizará una nueva edición de la Feria Midatacrédito, un evento orientado a brindar acompañamiento, educación financiera y opciones concretas para quienes desean organizar sus deudas y entender mejor el uso de su información crediticia. De acuerdo con la información divulgada por los organizadores y compartida por Semana, la jornada está programada para realizarse en Corferias, en Bogotá, el sábado 7 de febrero de 2026, en horario continuo entre 9:00 a. m. y 5:00 p. m. Los asistentes pueden hacer un pre‑registro previo para agilizar el ingreso al recinto y facilitar la atención durante la jornada. Durante el evento participarán entidades del sector financiero, cooperativo, fintech y de telecomunicaciones, que ofrecerán orientación directa a los visitantes. La feria está planteada como un punto de contacto directo entre los ciudadanos y distintas entidades, con servicios enfocados en la organización de las finanzas personales y el manejo responsable del crédito. Entre las principales actividades anunciadas se incluyen: Voceros de Midatacrédito han explicado que este tipo de espacios buscan que más ciudadanos comprendan cómo funcionan sus datos financieros y puedan tomar decisiones informadas para fortalecer su historial. La propuesta se centra en combinar tecnología, acceso a la información y asesoría personalizada para que los usuarios entiendan su situación crediticia y encuentren rutas viables para mejorarla mediante acuerdos de pago y buen comportamiento financiero.