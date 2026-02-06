El salario y el valor del servicio de los vigilantes en Colombia cambiaron desde el inicio de 2026 tras una nueva circular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que fijó las tarifas mínimas obligatorias para empresas y cooperativas del sector. La decisión tiene impacto directo en lo que se le paga a cada guarda, porque de estas tarifas salen los salarios, el auxilio de transporte, las prestaciones sociales y el seguro de vida obligatorio, que ahora se reconoce como un costo directo del servicio. En la práctica, esto significa que ningún vigilante puede ser contratado por debajo de los valores que surgen de estas nuevas tablas, ya sea que preste servicios con arma, sin arma o con apoyo canino, y sin importar si trabaja para conjuntos residenciales, bancos, fábricas, centros comerciales o entidades públicas. Febrero de 2026 se ubica dentro del primer tramo tarifario del año, que va del 1 de enero al 30 de junio. En ese periodo, el salario mínimo legal mensual vigente se fijó en $1.750.905, cifra que sirve como base para calcular el costo real de cada puesto de vigilancia. Para un servicio de 24 horas durante 30 días, la tarifa mínima parte de un múltiplo del salario mínimo que refleja el costo total de mantener un vigilante en nómina, incluyendo: En este primer semestre, el valor base del servicio equivale a 9,77 salarios mínimos, lo que representa un costo cercano a $17,1 millones mensuales por puesto, antes de sumar el valor del seguro de vida y el porcentaje de administración y supervisión que cobra la empresa de vigilancia. De ese monto es de donde sale el salario real que recibe el vigilante en febrero de 2026, que incluye su sueldo, auxilio de transporte y todos los recargos legales por turnos nocturnos o festivos. Aunque la circular fija tarifas del servicio y no salarios individuales, sí permite calcular cuánto vale realmente un vigilante en términos de tiempo trabajado. En 2026, un puesto de vigilancia de tiempo completo cubre turnos diurnos y nocturnos, lo que implica que el costo mensual incluye horas extras, recargos y dominicales. Con base en ese esquema, el valor se distribuye así: El 2026 no tiene una sola tarifa. La Supervigilancia estableció tres escalones a lo largo del año que hacen que el valor del servicio —y con él los ingresos de los vigilantes— suba progresivamente: Esto significa que, aunque el salario mínimo se mantiene, el costo del puesto de vigilancia se incrementa en el segundo semestre, lo que se traduce en una mayor protección de los ingresos del personal y en mejores condiciones para cubrir prestaciones y recargos. Uno de los cambios más importantes es que el seguro de vida colectivo pasó a ser un costo directo y obligatorio dentro de la tarifa. Cada vigilante debe estar cubierto, y su prima se suma antes de calcular el porcentaje de administración y supervisión de la empresa. Además, la circular obliga a que las empresas cobren lo suficiente para garantizar: Con esto, se busca frenar la competencia desleal de empresas que ofrecían tarifas demasiado bajas a costa de pagarle menos a los trabajadores. Cuando un conjunto residencial, empresa o entidad contrata vigilancia por menos de 24 horas al día, la tarifa se calcula de forma proporcional sobre el valor del servicio mensual completo. Para eso se usan dos referencias: Así, si se contrata solo vigilancia nocturna o solo vigilancia diurna, el pago debe respetar esas proporciones, garantizando que el vigilante reciba todos los recargos legales que le corresponden. Aunque las nuevas tarifas se aplican durante todo 2026, la circular tiene efecto desde el 25 de diciembre de 2025, lo que significa que el aumento ya estaba vigente al cierre del año pasado y se mantiene sin interrupciones durante este año.