La pensión es una de las principales garantías económicas para millones de colombianos, tanto para quienes llegan a la jubilación como para sus familias en caso de fallecimiento. En este contexto, las reglas sobre quiénes pueden acceder a una pensión de sobrevivientes han sido objeto de constantes debates. Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia marcó un precedente clave al precisar en qué condiciones los hijos pueden reclamar la pensión de sus padres. La decisión se dio en un caso particular que evidenció vacíos en la interpretación de la dependencia económica. El pronunciamiento del alto tribunal no solo resolvió una disputa puntual, sino que también estableció criterios que podrían impactar a miles de familias en Colombia que dependen de este tipo de ingresos para subsistir. La Corte Suprema de Justicia determinó que los hijos en condición de invalidez pueden acceder a la pensión de sus padres siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley. En su sentencia SL2184-2025, el alto tribunal dejó claro que no basta con demostrar el vínculo familiar, sino que deben acreditarse condiciones específicas. Entre los criterios principales se destacan la existencia de una invalidez al momento del fallecimiento del progenitor y la dependencia económica. La Corte enfatizó que esta dependencia no debe ser necesariamente total, sino comprobable en términos reales. El fallo se originó a partir de la situación de un hombre que dependía económicamente de su madre, quien era pensionada. El beneficiario fue diagnosticado con una condición mental y física severa, con una pérdida de capacidad laboral del 71 %, lo que le impedía trabajar o estudiar. Tras la muerte de la madre, el padre reclamó la pensión, desplazando al hijo. Sin embargo, el joven, que no recibía apoyo económico y enfrentaba condiciones de vulnerabilidad, solicitó el reconocimiento de la pensión ante Colpensiones, entidad que inicialmente negó el derecho por falta de pruebas de dependencia económica. Uno de los puntos más relevantes del fallo fue la aclaración sobre el concepto de dependencia económica. La Corte Suprema explicó que esta no equivale a vivir bajo el mismo techo, sino a demostrar que una persona recibía apoyo económico necesario para su subsistencia. El tribunal señaló que la dependencia se configura cuando el beneficiario no puede generar ingresos propios y requiere del respaldo económico de otra persona. Esta interpretación amplía el alcance del derecho y evita que se excluya a quienes, aunque no convivían con el causante, sí dependían de él. En su decisión, la Corte dejó en firme la orden a Colpensiones para reconocer la pensión de sobrevivientes al hijo, incluyendo el pago retroactivo por los años no cubiertos y los intereses correspondientes. El alto tribunal concluyó que la invalidez del beneficiario existía antes del fallecimiento de su madre y que ella asumía su sostenimiento. Por lo tanto, se cumplían las condiciones legales para acceder a la prestación económica. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, los hijos pueden acceder a la pensión de sobrevivientes en diferentes escenarios. Entre ellos se encuentran los menores de 18 años y los jóvenes entre 18 y 25 años que dependan económicamente del causante y acrediten su condición de estudiantes. Asimismo, los hijos en condición de invalidez tienen derecho a la pensión siempre que dependan económicamente del padre o madre fallecido. La normativa establece que una persona es considerada inválida cuando ha perdido el 50 % o más de su capacidad laboral, condición que debe mantenerse para seguir recibiendo el beneficio.