Miles de trabajadores colombianos que se encuentran próximos a la edad de jubilación podrían enfrentar la eventual pérdida de su pensión de vejez si no realizan un trámite fundamental ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Esta advertencia se dirige especialmente a aquellos individuos que están en el rango de edad de 55 a 60 años y que aún no han actualizado sus datos ni revisado su historial laboral. Colpensiones ha subrayado que los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- deben verificar con urgencia su información en el sistema. Este procedimiento es fundamental: representa un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez. Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha detectado múltiples casos de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas en todo el país. La historia laboral es el documento esencial para establecer si un trabajador ha cumplido con las semanas mínimas cotizadas necesarias para acceder a la pensión. Si se detectan errores, lagunas o información incompleta, Colpensiones no podrá proceder con el trámite hasta que se efectúen las correcciones adecuadas. Numerosos afiliados identifican fallas en su historial justo en el momento en que alcanzan la edad de pensionarse, lo que les obliga a iniciar procesos de corrección que pueden extenderse por meses o incluso años. Por esta razón, se recomienda llevar a cabo esta verificación con antelación, especialmente para aquellos que se encuentran entre los 55 y 60 años. Al proceder con la descarga de su historial, es fundamental prestar especial atención a: Ignorar estos aspectos podría resultar en un error que comprometa su pensión. Es imperativo actuar de inmediato. Según Colpensiones, los mayores riesgos recaen sobre quienes están en el tramo final de su vida laboral y aún no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier inconsistencia en nombre, cédula, fechas de nacimiento o periodos cotizados puede ser un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo. Además, es clave tener en cuenta que los trámites pensionales no se realizan de manera automática, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho. En caso de errores, es recomendable dirigirse a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) llevando consigo la documentación pertinente: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros.