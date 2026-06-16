La determinación de la clasificación social será fundamental para establecer quiénes tendrán acceso a las ayudas estatales el año venidero. (Fuente: Edición propia)

El Sisbén se mantendrá como la herramienta fundamental del Estado colombiano en 2026, destinada a clasificar a los hogares de acuerdo con su situación económica y a determinar el acceso a los subsidios del Gobierno Nacional. Resulta crucial estar debidamente registrado y categorizado, lo cual impactará a millones de personas que esperan recibir transferencias o apoyos a lo largo del año.

Este sistema ha experimentado significativos cambios en las últimas décadas, orientándose hacia una representación más fiel de las condiciones de vida de la población. Con el enfoque actual, ya no se utiliza un solo número, sino que se implementa una categorización destinada a identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, lo que transforma la forma en que se distribuyen los beneficios sociales.

Guía para entender la clasificación del Sisbén IV

Este sistema evalúa múltiples variables socioeconómicas y asigna a cada hogar un grupo específico. Esa ubicación determina si una persona puede ser priorizada en programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otras estrategias de protección social que se mantendrán vigentes en 2026.

Con la entrada en operación del Sisbén IV, el esquema tradicional de puntajes quedó atrás. En su lugar, los hogares son ubicados en grupos definidos por letras, un modelo que permite una focalización más precisa de los programas sociales administrados por entidades como Prosperidad Social.

La determinación de la clasificación social será fundamental para establecer quiénes tendrán acceso a las ayudas estatales el año venidero. (Fuente: Shutterstock)

Estos son los grupos que acceden a subsidios

Los cuatro grupos son:

Grupo A : Hogares en situación de pobreza extrema. Población con menor capacidad de generar ingresos. Grupos del A1 al A5.

Grupo B : Hogares en condición de pobreza moderada. Población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A. Grupos del A1 al A5.

Grupo C : Hogares en condición de vulnerabilidad. Población en riesgo de caer en la pobreza. Grupos del A1 al A5.

Grupo D: Hogares que no están en situación de pobreza. Población no pobre, no vulnerable. Grupos del A1 al A5.

Por consiguiente, mantener actualizada la información en el Sisbén resultará determinante para aquellos que anhelan acceder a apoyos económicos en 2026 y evitar ser excluidos de los programas sociales. Cada uno de los grupos se segmenta internamente en subgrupos que perfeccionan aún más la clasificación.

Cómo saber si te corresponde el subsidio con cédula y Sisbén

Se debe acceder al portal oficial del Banco Agrario para verificar si el hogar califica como beneficiario activo. Los ciudadanos deben seguir los siguientes procedimientos: