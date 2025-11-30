Colombia registra su tasa de desempleo más baja desde 2014: los números revelados por la DANE.

El desempleo en octubre alcanzó un nivel que no se veía en más de una década, según las cifras divulgadas por el Dane. El número volvió a atraer la atención porque dejó entrever un comportamiento del mercado laboral que todavía genera preguntas entre analistas.

A simple vista, la cifra puede parecer solo un registro más en los informes periódicos del Dane. Sin embargo, detrás del indicador hay movimientos que no todos esperaban: cambios en la fuerza laboral, brechas de género que persisten y sectores económicos que ganaron tracción silenciosamente.

Mientras algunos celebran que el desempleo haya alcanzado el nivel más bajo desde 2014, otros advierten que las conclusiones deben leerse con cuidado. No todo el panorama es homogéneo y algunos datos desagregados muestran realidades muy distintas dentro del país.

El desempleo baja en Colombia. (Fuente: archivo) Hispanolistic

Desempleo en octubre 2025: la cifra más baja desde 2014, según el Dane

El Dane reportó que la tasa de desempleo fue del 8,2 %, la más baja desde 2014. Aunque en 2017 el indicador se acercó a este registro con un 8,7 %, la cifra de octubre 2025 marcó un punto relevante en el comportamiento del mercado laboral. Además, el Dane mostró una tasa de ocupación del 59,7 % y una participación laboral del 65 %, evidenciando mejores niveles de actividad.

El informe también detalló un aspecto fundamental: cerca de 14,2 millones de personas están por fuera de la fuerza laboral. De ellas, el 54,8 % se dedica a oficios del hogar y el 24 % está estudiando. En total, aproximadamente ocho millones realizan labores domésticas y unos 3,5 millones cursan estudios, mientras que 2,9 millones corresponden a otras categorías como rentistas, pensionados o personas permanentemente incapacitadas para trabajar.

Mercado laboral en Colombia: las regiones y sectores que impulsaron la ocupación

El mercado laboral registró un aumento de 977.000 ocupados durante el periodo, con crecimientos relevantes en diez ciudades, trece áreas metropolitanas y varias cabeceras municipales. Para los expertos, el avance refleja una recomposición gradual del empleo, especialmente en territorios donde la informalidad suele presionar los indicadores.

Tres actividades económicas fueron decisivas para la reducción del desempleo:

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca , que sumaron 347.000 ocupados.

Alojamiento y servicios de comida , con 279.000 empleos adicionales.

Transporte y almacenamiento, que aportaron 231.000 trabajadores más.

Aunque la brecha entre hombres y mujeres se mantuvo en 4,6 puntos, 6,2 % de desempleo para ellos y 10,9 % para ellas, el Dane señaló que la recuperación del mercado laboral continúa mostrando señales de estabilidad, impulsada por sectores clave y una mayor demanda de fuerza de trabajo en distintas regiones.