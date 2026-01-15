Conozca las fechas de pago, quiénes podían recibir el beneficio y cómo consultar el giro. (Fuente: IA)

El programa Colombia Mayor de Prosperidad Social continúa en febrero de 2026 con la entrega de recursos para adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica. La transferencia hace parte del primer ciclo de 2026, cuyo periodo de pago comenzará a fines de febrero.

La ayuda económica está dirigida a personas mayores que no cuentan con una pensión y que cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

Colombia Mayor en 2026: ¿cuándo se realizan los pagos de febrero?

La fecha de pago para Colombia Mayor en febrero de 2026 fue establecida para el 27 de febrero, cuando empezará a girarse la renta básica de 230.000 pesos a las personas mayores que hacen parte del programa. Este cronograma se cumple tras el anuncio oficial de Prosperidad Social, que ratifica el compromiso del Gobierno con la población adulta mayor.

Conozca las fechas de pago, quiénes podían recibir el beneficio y cómo consultar el giro. (Fuente: Representación creada con IA)

Colombia Mayor: ¿quiénes pueden recibir el beneficio en 2026?

Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no reciben una pensión. El programa busca garantizar un ingreso básico para personas que no lograron acceder al sistema pensional.

Para 2026, la transferencia priorizó a:

Mujeres mayores de 60 años que hacen parte del programa.

Hombres mayores de 65 años beneficiarios de Colombia Mayor.

Personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad económica.

La selección de beneficiarios depende del cumplimiento de los criterios establecidos por Prosperidad Social y de la información registrada en las bases oficiales del programa.

¿De cuánto es el pago de Colombia Mayor en 2026?

Según el Departamento para la Prosperidad Social, el monto entregado es de 230.000 pesos colombianos mensuales para los beneficiarios incluidos en la ampliación del programa.

La entidad señaló que el objetivo de esta transferencia es fortalecer la protección económica de adultos mayores que no cuentan con una pensión y reducir las condiciones de vulnerabilidad.

Conozca las fechas de pago, quiénes podían recibir el beneficio y cómo consultar el giro. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Cómo consultar si una persona es beneficiaria de Colombia Mayor?

Prosperidad Social informa que los adultos mayores pueden consultar su estado como beneficiarios a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y las oficinas municipales encargadas del programa.

La entidad recomendó mantener actualizados los datos de contacto para recibir información sobre los pagos y evitar inconvenientes durante los ciclos de entrega.

Además, Prosperidad Social habilitó líneas de atención para resolver dudas relacionadas con Colombia Mayor: