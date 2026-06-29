Cierran Banco Agrario y Bancolombia: ninguna sede tendrá atención al público durante este día (Fuente: ChatGPT).

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El calendario oficial de 2026 trae un nuevo cierre para Bancolombia y Banco Agrario en Colombia. Las principales entidades financieras del país suspenden su atención presencial durante este lunes 29 de junio, fecha en la que se celebra el festivo del Día San Pedro y San Pablo.

Aunque los usuarios pueden seguir utilizando canales digitales y cajeros automáticos, las oficinas físicas permanecen cerradas y muchos trámites quedan pausados hasta el martes 30 de junio, cuando se reanuden las actividades habituales del sistema bancario.

La medida impacta especialmente a quienes necesiten realizar diligencias presenciales, retirar dinero por ventanilla, hacer consignaciones en caja, solicitar documentos o adelantar procesos relacionados con créditos y productos financieros.

¿Cuándo cierran Bancolombia y Banco Agrario?

El cierre bancario abarca el traslado del festivo religioso de San Pedro y San Pablo a este lunes 29 de junio.

Bancolombia y Banco Agrario cierran sus oficinas el 29 de junio por el feriado: no hay atención al público. ChatGPT

¿Qué operaciones bancarias quedan suspendidas durante el cierre?

Con la suspensión temporal de la atención física, varios trámites quedan inactivos hasta el siguiente día hábil. Entre las operaciones afectadas aparecen:

Retiros de dinero por caja

Consignaciones presenciales

Apertura de cuentas y productos

Solicitudes de asesoría en oficinas

Entrega de documentación bancaria

Procesos de actualización de datos

Radicación de trámites financieros

Además, algunas transferencias entre diferentes bancos pueden presentar demoras en los tiempos de compensación y reflejarse únicamente el martes 30 de junio, dependiendo de las políticas internas de cada entidad financiera.

¿Qué servicios bancarios sí funcionan durante el festivo?

A pesar de la suspensión en oficinas físicas, los bancos confirmaron que varios canales alternativos siguen operando con normalidad en Colombia.

Los usuarios pueden acceder a:

Cajeros automáticos (ATM)

Aplicaciones móviles bancarias

Plataformas de banca virtual

Corresponsales bancarios autorizados

Pagos y consultas en línea

Transferencias electrónicas

Las entidades financieras recomiendan utilizar principalmente los canales digitales para evitar congestiones y problemas de última hora durante el festivo.