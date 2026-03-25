El precio del oro cayó por debajo de los USD 4.300 por onza el lunes 23 de marzo, su nivel más bajo en lo que va de 2026. El valor total de las reservas mundiales pasó de USD 5,92 billones el 15 de marzo a aproximadamente USD 5,01 billones ocho días después: 910.000 millones de dólares evaporados en una semana. La paradoja es que el conflicto que debería haber fortalecido al metal, la guerra entre EE.UU., Israel e Irán que disrumpió el estrecho de Ormuz y empujó el precio del petróleo más de un 40% desde el inicio del conflicto, terminó hundiéndolo. La guerra elevó los precios de energía y redujo las expectativas de recortes de tasas de interés. Cuando las tasas suben o amenazan con subir, el oro pierde atractivo frente a los bonos del Tesoro. Así de sencillo. El derrumbe no fue gradual. Según Rhona O’Connell, analista de StoneX Financial, los precios por encima de los USD 5.200 habían atraído a muchos compradores, dejando al mercado expuesto a una corrección. Cuando los precios empezaron a bajar, muchos inversores activaron sus stop-loss automáticos y las ventas se aceleraron. La caída no cambió el comportamiento de los bancos centrales que venían acumulando de forma sistemática. China registró 15 meses consecutivos de compras desde noviembre de 2024. Uzbekistán sumó oro durante cuatro meses seguidos entre octubre de 2025 y enero de 2026. La República Checa tomó el camino opuesto: compras modestas y regulares que la convirtieron en el séptimo mayor comprador mundial de 2025. Polonia, el mayor comprador del año pasado, acumuló 130 toneladas en 2023, 89,5 en 2024 y 102 en 2025, llevando sus reservas totales a 550,2 toneladas. En tres años, sus reservas crecieron un 141%. Estados Unidos sigue liderando con 8.133 toneladas, seguido por Alemania (3.350), Italia (2.451) y Francia (2.437). Ajustado por población, el mapa cambia: Suiza encabeza con 115 gramos de oro por habitante, seguida por Líbano (48,64 g), Italia (41,61 g) y Alemania (40,05 g). El Banco de la República mantiene apenas 4,68 toneladas de oro en sus reservas internacionales, una posición que no se movió en todo 2025. No es descuido: la política del Banrep prioriza seguridad, liquidez y rentabilidad, y considera que el oro se caracteriza por una alta volatilidad, con variaciones de hasta un 30% en un año, frente a la menor volatilidad de los bonos de países desarrollados. Esta semana esa lógica quedó validada en tiempo real. J.P. Morgan mantiene su objetivo de precio para fin de 2026 en USD 6.300 por onza y Deutsche Bank apunta a USD 6.000. Ninguno movió esas metas pese a la corrección, y ambos la leen como un evento táctico dentro de un mercado alcista estructural. El oro ha caído casi un 16% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y más de un 20% desde su récord histórico de USD 5.594 alcanzado el 29 de enero. Si es el fin del rally o una pausa larga, lo dirán los próximos datos de inflación y lo que decida la Fed.