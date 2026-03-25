Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.676,88 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.85%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 22.80%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 14.58%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, se mantuvo en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante fue hacia la disminución. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes consejos: