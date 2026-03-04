El aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 marcó uno de los ajustes más relevantes de los últimos años. Con el nuevo monto fijado por el Gobierno Nacional, millones de trabajadores formales comenzaron a recibir un ingreso mensual superior, lo que también implica adaptaciones en procesos administrativos y financieros. Aunque el incremento representa un alivio económico para muchos hogares, el pago del salario no depende únicamente del monto decretado. Para acceder al dinero, los empleados deben cumplir con requisitos bancarios específicos, especialmente cuando la empresa realiza la consignación a través del sistema financiero. En ese escenario, entidades como Bancolombia exigen documentación vigente y validación de identidad para permitir la apertura de cuentas o el retiro de recursos. No contar con estos requisitos al día puede generar retrasos o bloqueos al momento de cobrar el salario mínimo. Para 2026, el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) fue fijado por el Gobierno Nacional con un incremento significativo frente al año anterior. Este ajuste también elevó el auxilio de transporte, aumentando el ingreso total que reciben quienes devengan el mínimo. En la mayoría de los casos, el pago se realiza mediante consignación en cuenta bancaria. Las empresas suelen exigir que el trabajador tenga una cuenta de nómina o de ahorros activa para transferir el salario de forma segura, evitando pagos en efectivo. Para recibir el salario mínimo a través de Bancolombia, el trabajador debe tener una cuenta activa a su nombre. Para abrirla, la entidad financiera exige: Sin un documento original y vigente, no es posible completar el proceso de apertura de cuenta ni retirar dinero por ventanilla. Uno de los principales motivos por los que se puede bloquear el acceso al salario es tener la cédula vencida o en mal estado. Las entidades bancarias aplican protocolos estrictos de verificación de identidad para prevenir fraudes. En caso de que el trabajador intente retirar dinero por ventanilla sin cuenta bancaria, también deberá presentar su documento original y vigente. No se aceptan contraseñas de trámite ni fotocopias. Además, si el banco no puede validar la identidad mediante huella, podría negar temporalmente el pago. Para garantizar el acceso oportuno al salario mínimo en Colombia, se recomienda: El aumento del salario mínimo representa un alivio económico para millones de trabajadores, pero también exige cumplir con los requisitos financieros establecidos. Tener la documentación en regla y una cuenta bancaria activa es fundamental para recibir el pago sin inconvenientes.