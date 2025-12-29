Expectativa en Colombia: Gobierno definiría en las próximas horas el aumento del salario mínimo para 2026.

El debate sobre el salario mínimo 2026 volvió a ocupar el centro de la agenda pública en Colombia, mientras el Gobierno se prepara para oficializar una decisión clave que impactará a millones de trabajadores. Aunque el anuncio formal aún no se ha producido, las señales políticas y técnicas indican que la definición está en su tramo final.

En medio de la expectativa, distintas versiones comenzaron a circular y alimentaron la discusión sobre el aumento del salario mínimo que regirá a partir del próximo año. Declaraciones recientes del Ministerio de Trabajo reforzaron la idea de que la cifra está prácticamente acordada, aunque todavía resta la firma presidencial.

Sin confirmación oficial, el tema mantiene en vilo tanto a trabajadores como a empleadores.El Gobierno. en tanto, insiste en que la decisión definitiva será comunicada en breve, una vez concluido el proceso interno.

Se define el aumento del salario mínimo en Colombia. (Fuente: archivo) Nelson Hernandez Chitiva

Aumento del salario mínimo 2026: borrador, cifras y definición oficial

La expectativa se intensificó luego de que comenzara a circular un documento preliminar que plantea un incremento del 23% en el salario mínimo legal mensual vigente. De concretarse ese porcentaje, el salario base pasaría de $1.423.500 a $1.750.905 desde enero de 2026, una variación que supera ampliamente los ajustes de años anteriores.

Si bien el borrador no tiene carácter oficial, el propio ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el decreto presidencial será expedido “entre hoy o mañana”, lo que ubica al país en la antesala de una definición largamente esperada. Desde el Ejecutivo aclaran que la cifra final podría diferir del documento que circuló de manera extraoficial.

Salario mínimo, auxilio de transporte y debate técnico para 2026

El posible aumento del salario mínimo 2026 también reabrió la discusión sobre el auxilio de transporte. Actualmente fijado en $200.000, este beneficio podría ubicarse en $246.000 mensuales si se aplicara el mismo porcentaje de incremento, llevando el ingreso total de un trabajador a cerca de $1.996.905.

Desde el análisis técnico, algunos expertos sostienen que el ajuste debería ubicarse entre el 6% y el 7%, teniendo en cuenta la inflación de noviembre (5,3%) y la productividad. En esa línea, sectores empresariales advirtieron sobre posibles efectos en la informalidad laboral, los costos para las pymes y las presiones inflacionarias, mientras el país aguarda la definición final del Gobierno.