El ajuste aplica a todos los rangos, desde generales hasta patrulleros y agentes, con primas adicionales para los grados más altos. (Fuente: Archivo)

El Gobierno Nacional de Colombia oficializó en mayo de 2025 un aumento del 7% en los sueldos de la Fuerza Pública , medida que impacta tanto a las Fuerzas Militares -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- como a la Policía Nacional.

Este incremento ya está en vigencia y continuará aplicándose durante diciembre, beneficiando a miles de oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes en todo el país.

La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 4 de 1992, que establece la escala gradual porcentual de los salarios en función del sueldo base de un general. Así, cada rango recibe una remuneración determinada por un porcentaje de esa asignación.

El incremento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya está en vigor desde mayo (Fuente: archivo).

¿Cómo serán los sueldos de la Policía Nacional en diciembre de 2025 tras el aumento?

Con el ajuste, los ingresos de los uniformados de la Policía Nacional se distribuyen de acuerdo con el rango, siendo el general el que recibe la asignación más alta. En promedio, los salarios para diciembre de 2025 quedaron de la siguiente manera:

General: $30.380.009

Mayor general: $22.756.645

Brigadier general: $20.372.113

Coronel: $15.736.402

Teniente coronel: $9.143.694

Mayor: $4.477.747

Capitán: $3.684.989

Teniente: $3.218.909

Subteniente: $2.845.907

Sargento mayor: $3.202.367

Sargento primero: $3.171.108

Sargento viceprimero: $2.490.443

Sargento segundo: $2.275.647

Cabo primero: $2.104.911

Cabo segundo: $2.040.492

Comisario: $5.191.059

Subcomisario: $4.407.683

Intendente jefe: $4.196.191

Intendente: $3.983.234

Subintendente: $3.183.010

Patrullero: $2.495.458

Agente con más de 10 años: $1.850.736

Agente entre 5 y 10 años: $1.805.053

Agente con menos de 5 años: $1.533.302

Primas adicionales para coroneles y generales

Desde 2023, coroneles y generales cuentan con una prima adicional del 16,5% sobre su salario base, un beneficio que continúa vigente en diciembre de 2025. Esta medida busca reconocer la trayectoria y responsabilidad de los altos mandos dentro de la estructura militar y policial.

En diciembre de 2025, los uniformados continúan recibiendo los beneficios de esta actualización. Constantinis

Así impacta el aumento salarial en la Fuerza Pública

El incremento de mayo de 2025 representa un alivio económico en un contexto de inflación y encarecimiento del costo de vida. Al mismo tiempo, fortalece la motivación de quienes integran la Fuerza Pública y garantiza que la remuneración esté en sintonía con las exigencias del servicio.

Para 2026, el Gobierno ya confirmó que el aumento estará ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025 más un 1,9%, lo que mantendrá la actualización salarial en línea con la economía nacional.