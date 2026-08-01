Atención contribuyentes | No actualizar el RUT puede generar sanciones de la DIAN: cuáles son las consecuencias Fuente: Shutterstock

Los motivos Atención contribuyentes | No actualizar el RUT puede generar sanciones de la DIAN: cuáles son las consecuencias Se trata de una medida llevada adelante por el Poder Ejecutivo. Quiénes son los principales perjudicados.

Atención contribuyentes | No actualizar el RUT puede generar sanciones de la DIAN: cuáles son las consecuencias

El Gobierno, mediante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, impone severas restricciones y posibles embargos a las personas que postergan trámites específicos en su calidad de deudores. En este marco, se conoció en qué casos pueden confiscar tu cuenta bancaria.

Uno de los trámites más importantes que deben llevar adelante los habitantes y contribuyentes del país es la actualización del RUT (Registro Único Tributario), entre otros trámites fiscales obligatorios. Se trata de una medida que busca principalmente fortalecer el cumplimiento tributario y reducir la evasión.

La falta de actualización del RUT puede generar sanciones. Por otra parte, cuando existen obligaciones tributarias en mora y exigibles, la DIAN puede adoptar medidas de cobro que incluyen el embargo de cuentas bancarias

Atención contribuyentes | No actualizar el RUT puede generar sanciones de la DIAN: cuáles son las consecuencias (Fuente: Archivo)

En qué casos la DIAN puede embargar cuentas bancarias

La DIAN puede ordenar embargos dentro de procesos de cobro relacionados con obligaciones tributarias en mora y exigibles, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la normativa.

Es por este motivo que los expertos recomiendan a las personas naturales y jurídicas revisar su datos ingresados en la DIAN y, sobre todo, el cumplimiento de las obligaciones en los plazos establecidos. Esto, además, permitirá evitar todo tipo de sanciones económicas.

¿Qué tipos de bienes puede embargar el Gobierno?

El Gobierno de Colombia, por medio de la DIAN y otras entidades de cobro, tiene la potestad de embargar una amplia gama de bienes siempre y cuando una persona o una empresa no cumpla con sus obligaciones fiscales. Entre los más importantes están los bienes muebles, como vehículos, maquinaria, equipos y cuentas bancarias.

La DIAN tiene la potestad de embargarte bienes intangibles. (Fuente: Archivo)

Además de estos elementos, que son tangibles, se pueden embargar ingresos futuros como salarios, pensiones o rentas, ya sea en su totalidad o en un porcentaje determinado por la ley colombiana.