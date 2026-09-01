La reforma pensional crea el pilar semicontributivo, una alternativa para quienes cotizaron pero no alcanzaron las semanas necesarias para acceder a una pensión tradicional.

La reforma pensional de Colombia contempla una nueva alternativa para las personas que llegaron a la edad de retiro pero no lograron reunir las semanas necesarias para obtener una pensión contributiva. Se trata del pilar semicontributivo, que busca garantizar un ingreso durante la vejez a quienes sí realizaron aportes al sistema.

El nuevo esquema está dirigido a trabajadores que cotizaron durante parte de su vida laboral, pero quedaron por debajo del requisito de semanas exigido para una pensión tradicional. De esta manera, sus aportes pueden convertirse en una renta vitalicia, en lugar de quedar únicamente sujetos a las alternativas previstas por el sistema anterior.

El pilar forma parte de la reforma pensional impulsada por el Gobierno y su implementación está prevista para el 1 de abril de 2027, de acuerdo con el nuevo calendario establecido tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por eso, quienes podrían beneficiarse todavía deberán esperar hasta la entrada en funcionamiento del nuevo sistema.

¿Cuál es la nueva forma de jubilación que creó el Gobierno de Colombia?

El pilar semicontributivo fue creado para quienes alcanzan la edad de pensión pero no cumplen las semanas necesarias para acceder a una pensión contributiva. Pueden ingresar quienes hayan cotizado entre 300 y menos de 1.000 semanas, bajo las condiciones establecidas por la reforma, y tengan 65 años en el caso de los hombres o 60 años en el caso de las mujeres.

La principal novedad es que estas personas podrán recibir una renta vitalicia, calculada a partir de los aportes realizados durante su vida laboral y con un componente adicional financiado por el Estado cuando corresponda. La propia ley aclara que esta prestación no constituye técnicamente una pensión de vejez, aunque funcionará como un ingreso periódico durante la vejez.

La reforma pensional crea el pilar semicontributivo, una alternativa para quienes cotizaron pero no alcanzaron las semanas necesarias para acceder a una pensión tradicional. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes podrán acceder al pilar semicontributivo y cuánto recibirán?

Para acceder al beneficio será necesario cumplir con las condiciones de edad y semanas establecidas por la reforma, además de no reunir los requisitos para obtener una pensión contributiva. El objetivo es cubrir precisamente a quienes quedaron en una situación intermedia: cotizaron al sistema, pero no alcanzaron las semanas suficientes para jubilarse bajo el régimen contributivo.

El monto no será igual para todos, ya que dependerá principalmente de los aportes realizados durante la vida laboral. La reforma contempla que el ahorro acumulado sea utilizado para calcular la renta y que pueda existir un complemento estatal, de acuerdo con las condiciones de cada beneficiario.

¿Cuál es la diferencia entre esta nueva renta y la jubilación tradicional?

La jubilación tradicional exige cumplir los requisitos correspondientes del régimen contributivo, entre ellos una determinada edad y cantidad de semanas cotizadas. En el régimen de prima media, el requisito general es de 1.300 semanas para los hombres, mientras que para las mujeres comenzó una reducción gradual de las semanas exigidas a partir de 2025.

El pilar semicontributivo, en cambio, está pensado justamente para quienes no alcanzaron esas semanas. Por eso, la persona no obtiene una pensión contributiva tradicional, sino una renta vitalicia calculada con base en sus aportes y, cuando corresponda, complementada con recursos públicos. En otras palabras, la reforma crea una nueva vía de protección para quienes cotizaron durante su vida laboral pero no llegaron a cumplir los requisitos para jubilarse.