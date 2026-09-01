El Banco Agrario confirmó pago de 1.750.905 pesos en septiembre y de por vida a colombianos que cumplan este requisito.

El valor corresponde a la pensión mínima vigente para 2026. El beneficio está sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a la prestación.

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El Banco Agrario de Colombia cuenta con productos destinados a pensionados y dispone de una cuenta de ahorros diseñada para recibir pagos de pensión. Sin embargo, el monto de $1.750.905 que puede recibir un colombiano en 2026 no corresponde a un subsidio nuevo creado por el banco, sino al valor de la pensión mínima fijado para este año.

La cifra aplica para las mesadas que deben quedar como mínimo en un salario mínimo mensual legal vigente. De acuerdo con Colpensiones, las pensiones que en 2025 equivalían a un salario mínimo fueron reajustadas para 2026 hasta llegar a $1.750.905.

El punto clave está en que existe una modalidad denominada Garantía de Pensión Mínima de Vejez, dirigida a determinados afiliados al régimen de ahorro individual que cumplen la edad y las semanas exigidas, pero no lograron reunir el capital suficiente para financiar por sí mismos una pensión mínima.

¿Quiénes pueden recibir una pensión mínima de $1.750.905 en Colombia?

La Garantía de Pensión Mínima de Vejez está contemplada para personas afiliadas al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que, al llegar a la edad requerida, no cuentan con el capital suficiente para financiar una pensión superior al 110 % de un salario mínimo.

El documento oficial del Ministerio de Hacienda establece que el requisito de edad es de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. Además, se deben acreditar al menos 1.150 semanas cotizadas o laboradas durante la vida laboral.

En estos casos, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima puede completar los recursos que hagan falta para que el afiliado pueda acceder a esta prestación, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

El Banco Agrario confirmó pago de 1.750.905 pesos en septiembre y de por vida a colombianos que cumplan este requisito. Banco Agrario - Colombia

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Garantía de Pensión Mínima?

El acceso no depende únicamente de haber cumplido la edad de jubilación. La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) debe verificar que el afiliado reúna las condiciones establecidas en la normativa.

Los principales requisitos son:

Edad: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.

Semanas: contar con más de 1.150 semanas cotizadas o laboradas durante la vida laboral.

Capital: que el dinero acumulado en la cuenta individual, junto con el bono pensional cuando corresponda, no sea suficiente para financiar una pensión equivalente al 110 % de un salario mínimo.

Por esta razón, no todos los colombianos que lleguen a la edad de pensión reciben automáticamente la Garantía de Pensión Mínima. Primero debe establecerse si cumplen las condiciones exigidas por el régimen.

¿Cuánto es la pensión mínima en Colombia en 2026?

Para 2026, la pensión mínima en Colombia es de $1.750.905, equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.

Colpensiones explicó que las mesadas que durante 2025 correspondían a un salario mínimo se incrementaron para 2026 en el mismo porcentaje aplicado al salario mínimo. De esta manera, ninguna pensión puede quedar por debajo del valor vigente para este año.

En cambio, las pensiones que superan un salario mínimo tienen una regla diferente: para 2026 fueron reajustadas con base en el IPC de 2025, que fue de 5,1 %, según la información publicada por Colpensiones.

¿El Banco Agrario paga la pensión mínima de $1.750.905?

El Banco Agrario ofrece una cuenta de ahorros específicamente dirigida a pensionados, que permite recibir la pensión y administrar esos recursos mediante los canales del banco. Entre sus características figura que no exige un monto mínimo de apertura y ofrece beneficios para el manejo de la cuenta.

Por eso, si un pensionado recibe su mesada a través del Banco Agrario, el banco funciona como canal para el manejo o recepción de los recursos, mientras que el derecho pensional se determina dentro del Sistema General de Pensiones.

¿Qué debe hacer una persona que quiere solicitar la Garantía de Pensión Mínima?

El trámite comienza ante la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) en la que se encuentra afiliada la persona. La AFP debe revisar la edad, las semanas cotizadas, el saldo de la cuenta individual y los demás elementos necesarios para determinar si existe derecho a la garantía.

Para el estudio también se solicita información sobre el saldo de la cuenta individual, los aportes realizados, el bono pensional cuando corresponda y las semanas registradas.

Además, la documentación oficial contempla la presentación de la solicitud de la prestación económica ante la AFP, con la respectiva constancia de recibido.

¿Todos los pensionados reciben $1.750.905 en 2026?

No. $1.750.905 es el piso de la pensión para 2026, pero existen pensionados cuya mesada es superior a un salario mínimo.

Colpensiones informó que durante 2026 las mesadas de un salario mínimo se reajustan conforme al incremento del salario mínimo, mientras que las superiores a ese valor se actualizan con el IPC. En su sistema, el 60,8 % de las prestaciones se ajustaron con el salario mínimo y el 39,2 % restante con el IPC.

Además, el reajuste aplica a las distintas modalidades de pensión, entre ellas vejez, invalidez y sobrevivencia.

¿Cómo saber si puede recibir la pensión mínima?

La clave está en revisar qué régimen pensional tiene, cuántas semanas ha cotizado, qué edad tiene y cuánto capital ha acumulado. En el caso de la Garantía de Pensión Mínima del RAIS, el documento oficial establece como condiciones centrales tener 57 años si es mujer o 62 si es hombre, superar las 1.150 semanas y no contar con capital suficiente para financiar la pensión mínima bajo las condiciones previstas.