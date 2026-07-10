Terminator se hizo real: el robot T800 de China que patea a su jefe para demostrar que no es un truco y cuesta 25.000 dólares (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En el ámbito de la robótica, China ha logrado un significativo avance con el lanzamiento del robot humanoide T800. Esta creación, que ha sido desarrollada por la compañía EngineAl, presenta capacidades dinámicas que van desde maniobras de combate hasta patadas voladoras.

La innovación del T800 se distingue por su diseño que replica las dimensiones y peso promedio humanos. Además, incorpora un sistema de percepción de avanzada que combina materiales de grado aeronáutico.

Este sistema está equipado con LIDAR de 360 grados, sensores estereoscópicos y un procesamiento ágil que le permite identificar su entorno y evitar obstáculos. EngineAl asegura que la energía térmica y la refrigeración de las articulaciones del T800 proporcionan un rendimiento sostenido de hasta cuatro horas.

El increíble diseño del robot T-800

Su sistema sensorial multimodal otorga la capacidad de reaccionar en milisegundos, lo que, según EngineAl, posibilita realizar tareas industriales pesadas así como maniobras precisas con una eficacia que la empresa contrasta favorablemente con el desempeño de trabajadores humanos.

El robot ha sido construido con paneles de aluminio aeronáutico para minimizar el peso y aumentar la resistencia; además, sus motores articulados permiten realizar giros veloces, cambios de dirección y técnicas de alto impacto, como aquellas vistas en un video de demostración difundido por la compañía.

China presenta el robot humanoide T800, un avance revolucionario en robótica y combate.

Costos de las apps y consideraciones éticas esenciales

EngineAl ha anunciado un precio de lanzamiento superior a USD 25.000 y ha indicado que el costo operativo del T800 será aproximadamente un tercio del gasto en mano de obra humana. La propuesta comercial contempla su uso en manufactura, servicios comerciales y funciones domésticas interactivas.

Expertos y observadores señalan las implicaciones laborales y éticas que surgen al delegar tareas peligrosas o especializadas en robots de combate, lo que requiere un debate sobre regulación, seguridad y control humano. Además, la capacidad de estas máquinas para replicar movimientos humanos exige la implementación de protocolos rigurosos.

¿Por qué el robot pateó al fundador de la empresa?

La llamativa escena en la que el T800 derriba de una patada al fundador y CEO de EngineAI no fue un accidente, sino una demostración organizada por la propia compañía. El directivo ingresó al área de entrenamiento con un traje de protección para recibir el impacto y comprobar públicamente que los movimientos del robot eran reales y no habían sido creados con efectos especiales o edición de video. Con esta prueba, la empresa buscó demostrar la potencia, el equilibrio y la precisión del humanoide antes de iniciar su comercialización por un precio superior a los USD 25.000.

El futuro de la robótica en China: avances clave

La llegada de máquinas con capacidades combativas y de alta resistencia obliga a decidir dónde trazar límites: qué tareas delegar, cómo proteger empleos y qué salvaguardas regulatorias implementar antes de que estos sistemas se integren masivamente.

China ha liderado la instalación masiva de robots industriales y el gobierno impulsa inversiones que aceleran la adopción tecnológica, un contexto que facilita la aparición de avances como el T800. En ese marco, las empresas buscan llevar la robótica de laboratorios a plantas y hogares.