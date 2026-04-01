La idea del Big Bang suele imaginarse como una gran explosión en un punto del espacio. Sin embargo, especialistas y organismos científicos aclaran que esta interpretación es incorrecta y simplifica en exceso un proceso mucho más complejo. Según explicaciones difundidas por la NASA y por el astrofísico John Mather, premio Nobel de Física, el Big Bang no fue una explosión en un lugar determinado, sino el inicio de la expansión observable del universo. Este enfoque cambia por completo la forma en que se entiende el origen del universo, ya que no hubo un “centro” desde donde todo salió disparado, sino que la expansión ocurrió en todas partes al mismo tiempo, sin un punto privilegiado. El Dr. John Mather explica que el nombre “Big Bang” puede resultar engañoso. A diferencia de una explosión común, como un petardo, el universo no se expandió desde un punto central hacia afuera. En cambio, lo que ocurrió fue que cada región del espacio comenzó a expandirse respecto de las demás, lo que provoca que hoy las galaxias se alejen entre sí en todas direcciones. Este comportamiento no implica que el universo tenga un borde o un centro, sino que la expansión es una propiedad del propio espacio, algo que se observa en la distribución de las galaxias a gran escala. Aunque no es posible ver el Big Bang directamente, los científicos sí pueden estudiar señales que quedaron de ese proceso temprano. Una de las más importantes es la radiación de fondo de microondas, una forma de radiación electromagnética enfriada que proviene de cuando el universo tenía unos 380.000 años. Este fenómeno fue medido por misiones espaciales como COBE, WMAP y Planck, lo que permitió obtener una especie de “imagen” del universo primitivo. Estas observaciones muestran que el universo temprano era extremadamente uniforme, con pequeñas variaciones que más tarde dieron origen a las galaxias y estructuras actuales. El Telescopio Espacial James Webb no fue diseñado para observar el Big Bang en sí, sino para estudiar una etapa posterior de la historia del universo. Según John Mather, este instrumento permite analizar los primeros objetos formados cientos de millones de años después, como las primeras estrellas y galaxias. Comprender este período es clave para explicar cómo se generaron los elementos químicos y cómo evolucionó el universo hasta su forma actual. Los científicos buscan responder preguntas fundamentales, como cuándo se encendieron las primeras estrellas y cómo se organizaron las primeras estructuras cósmicas. Esta explicación implica un cambio importante en la manera en que se interpreta el origen de todo, dejando atrás ideas simplificadas. Además, los científicos aclaran que el Big Bang no necesariamente describe el “inicio absoluto de todo”, sino el momento más temprano que puede explicarse con las leyes físicas actuales. Este enfoque permite comprender mejor cómo surgió el universo y por qué sigue expandiéndose en la actualidad.