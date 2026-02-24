Un grupo de paleontólogos anunció el hallazgo de una nueva especie de dinosaurio carnívoro con una llamativa prolongación ósea en forma de espada que sobresale de su cráneo. El descubrimiento, presentado en una prestigiosa revista científica, fue calificado por sus autores como uno de los más impactantes de las últimas décadas. El fósil principal corresponde a un cráneo casi completo de un ejemplar bautizado como Spinosaurus mirabilis, encontrado durante una expedición realizada en 2022 en Níger. Según los investigadores, el momento fue tan inesperado que provocó una fuerte reacción emocional en el equipo. El profesor Paul Sereno de la Universidad de Chicago explicó que “Nos dimos cuenta al instante de que no sólo era un Spinosaurus, sino que era una nueva especie”. El espécimen medía entre 16 y 20 pies de altura, dimensiones comparables a las del Tyrannosaurus rex. Lo que más sorprendió a los científicos fue una estructura de casi 20 pulgadas similar a una cimitarra que emergía de la parte superior del cráneo. El análisis sugiere que esta cresta habría estado recubierta de queratina y posiblemente presentaba colores llamativos. Además, el patrón dental resultó inédito: los dientes inferiores sobresalían entre los superiores, una configuración no vista antes en espinosaurios. Esta característica, sumada a su vela dorsal y hocico alargado, refuerza la idea de que se trataba de un cazador especializado en presas acuáticas. El hallazgo también modificó la teoría dominante sobre el hábitat de estos animales. Los restos fueron localizados a cientos de millas de ambientes marinos, lo que sugiere que no dependían exclusivamente de zonas costeras para sobrevivir. Sereno sostuvo que no era un animal marino experto ni un nadador oceánico, sino un depredador que se movía en aguas poco profundas. El descubrimiento abre nuevas preguntas sobre su comportamiento, su ecosistema y la evolución de los grandes car