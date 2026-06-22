El acceso a Estados Unidos sin visa se mantiene disponible para aquellos que satisfacen los requisitos del programa actual, el cual permite estancias cortas por razones de negocios, turismo o tránsito. (Fuente: Representación creada con IA)

El Visa Waiver Program (VWP) permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, ofreciendo un esquema especial de ingreso legal que continúa vigente a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias. Este mecanismo facilita la visita al país por períodos breves y para objetivos específicos, siempre que los viajeros cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.

Para acceder a esta modalidad, es fundamental obtener la aprobación previa de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Es imperativo poseer un pasaporte electrónico vigente, emitido por uno de los países que forman parte del programa, puesto que la autorización está directamente vinculada a este documento.

Adicionalmente, Estados Unidos ha implementado un sistema alternativo de autorización que permite la entrada a ciertos viajeros sin necesidad de una visa convencional. Se trata de la ESTA, un requerimiento previo indispensable para aquellos ciudadanos de naciones que participan en el Visa Waiver Program (VWP), que viajan por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo la frontera terrestre desde 2022.

Esta autorización permite estadías temporales de hasta 90 días con fines turísticos, actividades comerciales limitadas o tránsito. No obstante, la aprobación de la ESTA no asegura el ingreso automático, ya que la decisión final recae en el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada.

Quiénes pueden solicitar la ESTA y requisitos clave

En circunstancias donde el país de origen no forme parte del Visa Waiver Program, la utilización de la ESTA resulta inviable y será imperativo gestionar una visa, tal como la B1/B2, o cualquier otra categoría pertinente al motivo del desplazamiento.

El permiso solo puede ser gestionado por ciudadanos de países incluidos en el VWP que cumplan con estas condiciones:

Poseer un pasaporte electrónico válido emitido por un país adherido al programa.

Realizar un viaje de corta duración , exclusivamente por turismo, negocios o tránsito.

Contar con la autorización aprobada en línea antes de iniciar el viaje.

Así opera la autorización que viajeros extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos. (Fuente: Freepik)

Cómo tramitar el permiso de ingreso sin visa: requisitos y pasos

Desde 2022, también es necesario poseer el ESTA para quienes ingresan a través de fronteras terrestres, así como por aire y mar. La autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene una duración de hasta 2 años (o hasta la expiración del pasaporte), permitiendo múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las pautas del programa.

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que perite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Abarca a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso pre-autorizado: se gestiona en línea y, si se aprueba, facilita el embarque; la decisión final sobre el ingreso corresponde siempre a CBP al llegar al punto de entrada.

Sin visa americana y con un solo documento: así puedes ingresar a Estados Unidos con pocos requisitos. (Fuente: Shutterstock)

Requisitos y pasos para tramitarlo