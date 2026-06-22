Desentierran una tumba de 110 kilos repletos de oro que equivalen aproximadamente a 90 millones de dólares y le pertenece todo a este país. (Fuente: Pixabay)

En el año 1922, la comunidad arqueológica a nivel global presenció un hallazgosin igual: el explorador británico Howard Carter accedió a la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, descubriendo un tesoro que superó todas las expectativas. Este tesoro incluía máscaras funerarias, joyas y amuletos, sumando más de 110 kilos de oro puro, lo que deslumbró al mundo entero.

Más de un siglo después, ese hallazgo continúa siendo uno de los hallazgos más impresionantes de la historia. Las piezas, cuya significancia es tanto económica como cultural, permanecen bajo la tutela del Estado egipcio, siendo resguardadas como un patrimonio nacional y un símbolo de la grandeza de la civilización faraónica.

Si se calculara hoy el valor del oro encontrado en la tumba de Tutankamón, tomando como referencia un precio promedio de aproximadamente 2.300 dólarespor onza, se superaría fácilmente la cifra de 90 millones de dólares. Sin embargo, su importancia es mucho más que una simple valoración monetaria.

La relevancia del descubrimiento radica en su contribución al entendimiento histórico: gracias a la calidad de las piezas y su excepcional estado de conservación, especialistas de National Geographic lo consideran uno de los acontecimientos más significativos de la arqueología contemporánea.

La misteriosa tumba de 100 kilos de oro que pertenece a un solo país

Desde 1922, las autoridades egipcias hicieron valer su derecho sobre el conjunto funerario, reforzado más tarde con leyes de protección del patrimonio que aún se aplican. Actualmente, la mayor parte del tesoro se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo, aunque algunas piezas han viajado temporalmente para exposiciones internacionales. Egipto, por su parte, ha rechazado de forma reiterada cualquier propuesta de compra, insistiendo en que su valor es cultural e irrenunciable.

El Ministerio de Antigüedades considera este hallazgo un emblema de la nación. Para las autoridades, el legado de Tutankamón no solo es un conjunto de objetos de oro, sino un símbolo de la identidad y la herencia histórica del pueblo egipcio.

Todos los objetos hallados en la tumba de Tutankamón pasaron a ser, desde el momento de su descubrimiento, propiedad del Estado egipcio. Aunque la excavación estuvo a cargo de un equipo británico, El Cairo nunca autorizó la salida legal de ninguna de las piezas. En aquel tiempo funcionaba el sistema de “partage”, que permitía repartir hallazgos entre la misión extranjera y el país anfitrión; sin embargo, dada la magnitud y el perfecto estado del tesoro, el gobierno decidió que nada podía abandonar Egipto.

La tumba de Tutankamón contiene más de 110 kilos de oro puro (Fuente: Shutterstock).

¿Cuánto cuesta entrar a la tumba de Tutankamón?

El sepulcro de Tutankamón fue hallado en el Valle de los Reyes, cercano a Luxor, Egipto. A diferencia de otras tumbas que han sido saqueadas a lo largo de la historia, esta permaneció casi intacta desde el 1323 a. C., año de defunción del joven faraón. En su interior se encontraron más de 5.000 piezas, incluyendo un sarcófago de oro sólido y una máscara funeraria de 11 kilos, así como tronos, adornos y carros de guerra que fueron enterrados con la intención de acompañarlo en su camino hacia el más allá.

El hallazgo fue realizado por Howard Carter, destacado arqueólogo británico que dedicó más de cinco años a la búsqueda de esta tumba, sepultada bajo escombros y sellada por siglos. Gracias al financiamiento de Lord Carnarvon, Carter logró abrir la cámara en 1922 y quedó asombrado ante lo que describió como “cosas maravillosas”, mientras la linterna revelaba por primera vez el tesoro intacto del faraón.

El conjunto funerario, con un peso total cercano a los 110 kilos de oro en amuletos, ornamentos y objetos rituales, constituye una de las mayores colecciones reales que se han conservado. Según lo que reporta National Geographic, lo que más sorprendió a los investigadores fue descubrir que, tras más de tres mil años, el oro preservaba su brillo intacto, gracias al clima seco y protector del desierto egipcio.

Aunque no existe una valoración oficial y definitiva del conjunto en términos económicos, varios especialistas han estimado que solamente el oro y las joyas podrían alcanzar un valor superior a los 90 millones de dólares en el mercado actual. Sin embargo, estas estimaciones son aproximadas, ya que dependen de la fluctuación en el precio del metal y, sobre todo, del valor histórico y cultural que representa un hallazgo de tal magnitud.