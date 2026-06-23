El análisis de las piezas recuperadas permitió establecer que el ejemplar vivió hace más de 100 millones de años, en pleno período Cretácico temprano. De acuerdo con los investigadores, se trataría del registro más antiguo conocido de un megaraptorido, un dato que abre nuevas líneas de investigación sobre la evolución y los desplazamientos de estas especies en el hemisferio sur, en un contexto geográfico muy distinto al actual.

Un hallazgo reciente en el sudeste de Australia está generando un fuerte impacto en el ámbito de la paleontología, al aportar evidencia fósil concreta que obliga a revisar lo que se sabía sobre la distribución de grandes dinosaurios carnívoros. Los restos corresponden a un depredador de gran porte y representan la primera confirmación directa de este grupo en esa región del planeta.

A partir de este conjunto de evidencias, los investigadores iniciaron una revisión profunda sobre la evolución de los grandes dinosaurios carnívoros que habitaron Gondwana, el antiguo supercontinente que unía territorios de la actual Australia, Sudamérica y la Antártida. El nuevo registro fósil sugiere que estos depredadores tuvieron una dispersión más amplia y temprana de lo que se creía, obligando a reconsiderar los modelos aceptados sobre su origen y desarrollo.

Descubrimiento clave que reescribe la historia de los dinosaurios

Entre los resultados más relevantes del trabajo, los científicos identificaron:

Megaraptoridos de gran porte , con , con estimaciones de tamaño que oscilan entre seis y siete metros de longitud.

Carcharodontosaurios de menor tamaño , de entre dos y cuatro metros, que habrían ocupado un papel menos dominante dentro de la cadena trófica.

Depredadores pequeños y veloces, conocidos como unenlagiines, con longitudes cercanas al metro.

La investigación se apoyó en el estudio detallado de cinco fósiles de terópodos hallados en el litoral del estado de Victoria, en el sur de Australia. Los restos fueron recuperados en dos unidades geológicas fundamentales, la Formación Strzelecki, ubicada en Bass Coast y la Formación Eumeralla, en la zona de Otway Coast, ambas datadas en el Cretácico Temprano.

Esta estructura rompe con el patrón observado en otras regiones del mundo, donde los carcharodontosaurios solían ser los principales superdepredadores. En el caso australiano, la supremacía parece haber recaído en los megaraptoridos, lo que subraya la originalidad del ecosistema prehistórico local.

Además, dos de los ejemplares analizados figuran entre los megaraptoridos más antiguos conocidos, un dato que obligó a los especialistas a replantear hipótesis sobre el origen y la dispersión temprana de este linaje dentro de la evolución de los grandes carnívoros.

El descubrimiento de fósiles desconocidos indica la temprana existencia de grandes dinosaurios carnívoros, lo que obliga a reconsiderar los conocimientos previos. Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa

Hallazgo inédito de fósil de dinosaurio revela antigua conexión continental

El hallazgo, independientemente de su dimensión y antigüedad, proporciona evidencias significativas acerca de la conexión existente entre los continentes del hemisferio sur. Los datos sugieren que, en el periodo del Cretácico Temprano, Australia y Sudamérica podrían haber estado unidas de manera indirecta a través de la Antártida, lo que habría facilitado el intercambio y la migración de especies.

Este descubrimiento es de suma importancia para comprender la evolución de la biogeografía en la región.

Australia: el enigma prehistórico que desafía a la ciencia

El registro fósil del Cretácico en Australia presenta un desafío constante para los investigadores, dado que no replica los modelos evolutivos observados en otros continentes. En este contexto singular, los megaraptoridos se establecen como los principales depredadores, mientras que otros grandes carnívoros ocupan roles secundarios, lo que refuerza la concepción de un ecosistema único y difícil de comparar.

Los especialistas coinciden en que este descubrimiento no cierra el debate, sino que amplía las posibilidades de investigación y confirma que Australia aún conserva claves fundamentales en esta materia.