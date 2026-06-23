Fin de la licencia de conducir para mayores de 65 años: requisitos para la renovación (foto: archivo).

Los conductores mayores de 65 años que deseen seguir manejando en Colombia deberán prestar especial atención a uno de los requisitos más importantes para renovar la licencia de conducción. La normativa vigente establece que el trámite solo puede completarse si se demuestra que el conductor conserva las condiciones físicas, mentales y motrices necesarias para estar al volante.

El requisito cobra especial relevancia para las personas de mayor edad debido a que la vigencia de la licencia se reduce progresivamente y las renovaciones deben realizarse con mayor frecuencia.

El requisito obligatorio para renovar la licencia de conducción

Para obtener la renovación del documento, los conductores deben realizar una evaluación médica en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

A través de este examen se analiza el estado de salud del solicitante, incluyendo aspectos relacionados con la visión, la audición, la coordinación motriz y las capacidades físicas y mentales necesarias para conducir de manera segura.

Una vez realizado el procedimiento, el certificado debe quedar registrado en el sistema oficial y aparecer en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si la información no figura en la plataforma o el documento se encuentra vencido, la renovación será rechazada por la autoridad competente.

Qué ocurre si el certificado no aparece en el RUNT

La verificación del certificado médico es uno de los primeros pasos que realizan los organismos de tránsito antes de aprobar la renovación de una licencia.

Por esta razón, los conductores deben confirmar que el resultado del examen haya sido cargado correctamente por el CRC a través del sistema correspondiente. De lo contrario, deberán repetir el procedimiento o corregir la inconsistencia antes de continuar con el trámite.

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar la licencia de conducción. (foto: archivo).

Además, para avanzar con la renovación es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar el documento de identidad y encontrarse al día con las multas o comparendos pendientes.

Cada cuánto tiempo deben renovar la licencia los conductores mayores

La periodicidad de la renovación depende de la edad del conductor y del tipo de licencia.

Servicio particular (categorías A y B)

Menores de 60 años: cada 10 años.

Entre 60 y 80 años: cada 5 años.

Mayores de 80 años: cada año.

Servicio público (categoría C)

Menores de 60 años: cada 3 años.

Mayores de 60 años: cada año.

La legislación colombiana no establece una edad máxima para conducir. Lo determinante es que el conductor apruebe las evaluaciones médicas exigidas y cumpla con los plazos de renovación establecidos.

Cuánto tiempo dura el examen médico

Un aspecto que suele pasar desapercibido es que el certificado expedido por el CRC tiene una vigencia máxima de seis meses.

Esto significa que si el conductor realiza los exámenes pero no completa la renovación dentro de else período, deberá repetir la evaluación médica para obtener un nuevo certificado válido.

Qué evalúan los exámenes para renovar la licencia

Las pruebas médicas están diseñadas para determinar si la persona mantiene las capacidades necesarias para conducir sin poner en riesgo su seguridad ni la de otros usuarios de las vías.

Entre los aspectos analizados se encuentran:

Estado visual.

Capacidad auditiva.

Coordinación motriz.

Condiciones físicas generales.

Aptitud mental.

Si el resultado determina que el conductor no es apto para conducir, la renovación no podrá concretarse hasta que se cumplan las recomendaciones o tratamientos indicados por los profesionales de la salud.

Cómo evitar inconvenientes con la renovación

Las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento de la licencia, programar la cita médica con suficiente tiempo y verificar que el certificado haya sido cargado correctamente en el RUNT.

También aconsejan comprobar el estado de posibles multas pendientes antes de iniciar el trámite para evitar demoras o rechazos durante el proceso de renovación.