Comenzó la construcción de la estatua de Jesucristo más grande del mundo: superará al Cristo Redentor de Río de Janeiro

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Colombia dio inicio a uno de los proyectos turísticos y religiosos más ambiciosos de los últimos años . En el municipio de El Peñol, Antioquia, comenzó la construcción de una gigantesca estatua de Jesucristo que, de acuerdo con los desarrolladores del complejo Montecielo, alcanzará 86 metros de altura y buscará convertirse en la escultura del Cristo resucitado más alta del mundo.

La obra se desarrolla en una de las zonas más visitadas del oriente antioqueño, muy cerca del embalse de Guatapé y de la Piedra del Peñol, con la intención de consolidar un nuevo destino turístico para visitantes nacionales e internacionales.

Un Cristo de 86 metros con ascensor y vista panorámica

El monumento será el principal atractivo del complejo Montecielo y contará con características poco comunes en este tipo de construcciones.

Entre ellas se destaca la instalación de un ascensor, que permitirá a los visitantes acceder a un punto elevado para observar el embalse de Guatapé, las montañas del oriente antioqueño y los paisajes que rodean la región.

Según la información publicada por Montecielo, el Cristo alcanzará los 86 metros de altura, una dimensión con la que sus promotores aseguran que superará al Cristo Redentor de Río de Janeiro y se convertirá en la escultura del Cristo resucitado más alta del planeta.

El proyecto incluirá un teleférico, un centro comercial y hoteles

La iniciativa va mucho más allá del monumento religioso.

El complejo turístico contará con:

Un centro comercial con 78 locales y más de 7.500 metros cuadrados de área comercial.

Un teleférico con vistas al embalse El Peñol-Guatapé.

Un hangar 3D, anunciado por los desarrolladores como el más grande de Latinoamérica.

Un helipuerto.

Proyectos hoteleros e inmobiliarios.

Espacios gastronómicos y zonas de experiencias para visitantes.

Comenzó la construcción de la estatua de Jesucristo más grande del mundo: superará al Cristo Redentor de Río de Janeiro montecielo.co - instagram

El objetivo es ampliar la oferta turística de la región y atraer tanto a viajeros interesados en el turismo religioso como a quienes buscan actividades de naturaleza, bienestar y entretenimiento.

Buscan impulsar el turismo en el oriente antioqueño

Los responsables del proyecto señalaron que Montecielo pretende aumentar la permanencia de los visitantes en la zona y fortalecer la economía local mediante la generación de empleo y el crecimiento de la actividad hotelera, gastronómica y comercial.

De acuerdo con sus estimaciones, el complejo permitirá que miles de turistas permanezcan más tiempo en El Peñol y Guatapé, impulsando la ocupación de los alojamientos disponibles en la región.

¿Cuándo estará terminada la obra?

Por ahora, los desarrolladores no han informado una fecha oficial para la inauguración del Cristo ni del complejo turístico.

Sin embargo, las obras ya comenzaron y el proyecto continúa despertando expectativa en redes sociales, donde miles de usuarios siguen el avance de una iniciativa que promete convertirse en uno de los nuevos íconos turísticos de Colombia.