Los interesados pueden alojarse en casas particulares a cambio de cuidar mascotas y supervisar la propiedad.

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Nueva York, reconocida por tener uno de los mercados inmobiliarios más costosos del mundo, se convirtió en un destino atractivo para quienes buscan reducir gastos de alojamiento durante una temporada. En medio del aumento de los precios de hoteles y alquileres temporales, cada vez más personas optan por una alternativa que les permite vivir en la ciudad sin pagar renta: cuidar casas y mascotas mientras los propietarios están de viaje.

El sistema, conocido internacionalmente como housesitting, funciona mediante un intercambio en el que el cuidador recibe alojamiento gratuito a cambio de encargarse de tareas básicas relacionadas con el hogar y los animales domésticos. La tendencia se ha expandido en varias ciudades del mundo, pero en Nueva York registra una de las mayores ofertas debido a la gran cantidad de residentes que viajan con frecuencia y necesitan apoyo temporal para sus mascotas.

¿Cómo vivir en Nueva York sin pagar alquiler y cuidando mascotas?

El modelo es sencillo. Cuando un propietario debe ausentarse por vacaciones, trabajo o compromisos personales, publica una convocatoria para encontrar una persona responsable que permanezca en la vivienda durante ese período.

A cambio de alojarse sin costo, el cuidador debe cumplir funciones como alimentar a las mascotas, sacarlas a pasear, mantener el orden general de la casa, regar plantas y reportar cualquier novedad al dueño.

La ventaja para ambas partes es evidente: el propietario deja su hogar en manos de alguien de confianza y el cuidador puede vivir temporalmente en una ciudad como Nueva York sin asumir uno de los gastos más altos del presupuesto.

Buscan voluntarios para trabajar y vivir en Nueva York sin alquilar: administran wifi gratis.

¿Cómo conseguir alojamiento gratis?

Una de las plataformas más populares para acceder a estas oportunidades es TrustedHousesitters, un portal especializado en conectar propietarios de viviendas con personas interesadas en realizar housesitting.

La plataforma opera mediante una membresía anual y exige la creación de un perfil detallado. Allí, los usuarios pueden incluir experiencia previa con mascotas, referencias, disponibilidad y otros datos que ayuden a generar confianza.

Los propietarios publican anuncios con fechas específicas, descripción de la vivienda y responsabilidades requeridas. Los candidatos interesados envían una solicitud explicando por qué son adecuados para el cuidado del hogar y de los animales. Si ambas partes llegan a un acuerdo, se confirma la estancia.

Actualmente, la ciudad de Nueva York concentra cientos de oportunidades activas con duraciones que pueden ir desde algunos días hasta varias semanas.

¿Qué tareas deben realizar quienes participan en el housesitting?

Las responsabilidades dependen de cada vivienda y de las necesidades del propietario. Sin embargo, existen actividades que suelen repetirse en la mayoría de las convocatorias.

Entre las tareas más habituales se encuentran:

Alimentar mascotas diariamente.

Pasear perros en horarios establecidos.

Mantener la limpieza básica de la vivienda.

Regar jardines o plantas interiores.

Supervisar la seguridad del inmueble.

Mantener comunicación periódica con el propietario.

Es importante tener en cuenta que no se trata de un empleo formal ni de una relación laboral. El acuerdo se basa exclusivamente en el intercambio de alojamiento por cuidado temporal del hogar.

¿Quiénes pueden postularse para cuidar casas y mascotas en Nueva York?

La modalidad está abierta a viajeros individuales, parejas e incluso algunas familias, dependiendo de las condiciones establecidas por cada propietario.

No existe un requisito profesional específico, pero contar con experiencia previa en el cuidado de animales suele representar una ventaja importante. También son valoradas las referencias positivas y las evaluaciones obtenidas en estancias anteriores.

La confianza es uno de los pilares fundamentales del sistema. Por esta razón, los perfiles más completos y con mejores calificaciones suelen recibir más invitaciones y tienen mayores posibilidades de ser seleccionados.

¿Cómo postularse para conseguir alojamiento gratis en Nueva York?

Las personas interesadas deben crear un perfil en la plataforma, completar la información personal, agregar experiencia relacionada con mascotas y adjuntar referencias que respalden su historial.

Posteriormente, podrán revisar las oportunidades disponibles y enviar solicitudes a los propietarios que mejor se ajusten a sus fechas y preferencias.

Para conocer las convocatorias activas y comenzar el proceso de postulación, los interesados pueden ingresar a la sección oficial de ofertas de alojamiento y cuidado de mascotas de TrustedHousesitters House & Pet Sitting Assignments.