La construcción de un túnel entre Bogotá y Soacha avanza como una de las apuestas más ambiciosas para mejorar la movilidad urbana en la región. La iniciativa apunta a eliminar los cuellos de botella que afectan a miles de conductores en la Autopista Sur, especialmente en horas pico y fines de semana. Esta obra se plantea como una solución estructural a un problema histórico en este corredor vial, por donde circulan diariamente trabajadores, estudiantes y transportistas. La propuesta busca reducir tiempos de desplazamiento y optimizar el flujo vehicular. Aunque todavía se encuentra en etapa de estudios, forma parte de un paquete de estrategias impulsadas por las autoridades para enfrentar la congestión. Entre ellas se incluyen medidas como el pico y placa regional y la expansión de vías clave. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que existen otras iniciativas en paralelo para descongestionar los accesos a la capital. “Vamos a avanzar en la avenida Ciudad de Cali hasta Soacha. Con esto vamos a hacerle una nueva entrada a Bogotá. También vamos a adjudicar el próximo semestre la avenida Suba - Cota”, explicó. Estas obras buscan diversificar los puntos de ingreso y salida, reduciendo la presión sobre la Autopista Sur. En el caso de la avenida Ciudad de Cali, la extensión proyectada llegará hasta la avenida Terreros y la carrera 81 en Soacha. La propuesta más ambiciosa consiste en soterrar la vía desde la avenida Boyacá hasta el límite entre Soacha y Sibaté. Este túnel subterráneo permitiría un tránsito continuo, eliminando semáforos y cruces que hoy generan congestión. El presidente Gustavo Petro ya había confirmado la decisión de avanzar con este modelo, lo que dio paso a la fase de preinversión liderada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, que reporta un avance técnico cercano al 90%. El diseño seleccionado contempla una infraestructura de 10 kilómetros, de los cuales 8,1 kilómetros serán de túnel bitubo, además de dos intersecciones a desnivel para facilitar la conexión con otras vías. El equipo técnico, integrado por 24 especialistas de distintas áreas, evaluó tres alternativas antes de definir la opción final. Esta decisión ya fue presentada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para continuar con la siguiente fase del proceso. Actualmente, el proyecto avanza en la estructuración financiera, de riesgos e impacto socioeconómico, con el objetivo de consolidar una solución que no solo mejore la movilidad, sino que también permita libe