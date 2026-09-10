Confirmado | Colombia impedirá conducir a quienes tengan vencido este documento: quiénes deberán renovarlo

Se despide el supermercado más grande del país: más de 100 locales cerraron sus puertas

Para circular legalmente por las vías del país no alcanza con tener un vehículo en regla. Los conductores también deben comprobar periódicamente la vigencia de los documentos que los habilitan para manejar, ya que algunos cuentan con una fecha límite.

Uno de ellos es la licencia de conducción. Una vez alcanzada su fecha de vencimiento, el titular debe realizar el trámite correspondiente antes de continuar manejando, debido a que circular con el documento vencido constituye una infracción de tránsito.

La normativa establece además consecuencias concretas para quienes sean sorprendidos en estas condiciones: pueden recibir una multa y el vehículo puede ser inmovilizado.

Quiénes deberán renovar la licencia de conducción

Los conductores deben revisar la fecha de vencimiento indicada en su licencia y renovarla cuando corresponda. El dato también puede verificarse mediante la consulta por documento de identidad disponible en el RUNT.

El RUNT recuerda específicamente que deben renovar el documento quienes tengan licencias que:

Hayan alcanzado la fecha de vencimiento consignada en el documento.

Vencieron entre el 1 y el 31 de enero de 2022.

No tengan fecha de vencimiento.

Aparezcan con vigencia “indefinida”.

También es importante comprobar cada categoría habilitada, ya que una misma licencia puede contener categorías con diferentes fechas de vencimiento.

Qué pasa si una persona conduce con la licencia vencida

El Código Nacional de Tránsito contempla específicamente esta situación. La infracción B.2 corresponde a conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida y está sancionada con una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes.

Además, la norma establece que en estos casos el vehículo será inmovilizado. Esto implica suspender temporalmente su circulación hasta que se subsane o cese la causa que originó la medida, de acuerdo con las disposiciones del Código.

Por eso, tener una licencia que alguna vez fue expedida correctamente no habilita a seguir conduciendo una vez vencida.

Confirmado | Colombia impedirá conducir a quienes tengan vencido este documento: quiénes deberán renovarlo Imagen creada con IA

Cómo renovar la licencia de conducción

El Ministerio de Transporte detalla una serie de requisitos para completar el trámite. El conductor debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento de identidad original y acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC).

Allí deberá realizar y aprobar los exámenes físico, mental y de coordinación motriz requeridos para comprobar su aptitud para conducir. Además, deberá encontrarse a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Cumplidos esos pasos, podrá dirigirse al organismo de tránsito correspondiente para efectuar la renovación y pagar los valores establecidos para el procedimiento. No es necesario volver a realizar el curso de conducción para renovar el documento.

De esta manera, revisar anticipadamente la fecha de vencimiento resulta clave, continuar manejando después de que expire la licencia puede terminar no solo en una sanción económica, sino también en la inmovilización del vehículo.