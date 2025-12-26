El Distrito confirmó que el pico y placa 26 de diciembre no aplicará en Bogotá, al igual que el viernes 2 de enero de 2026. ¿Cuándo será la próxima fecha?

Este viernes 26 de diciembre de 2025 no rige la medida de pico y placa en Bogotá. La suspensión fue confirmada por el Distrito como parte de una estrategia para facilitar la movilidad durante una de las jornadas con mayor flujo vehicular de la temporada de fin de año.

La decisión se da en un contexto marcado por el aumento de viajes dentro y fuera de la ciudad, compras navideñas y reuniones familiares, factores que suelen generar fuertes congestiones en las principales vías de la capital.

Sin embargo, esta medida no se replica en todas las ciudades del país. Mientras en Bogotá la restricción queda sin efecto, en otras capitales como Cali y Bucaramanga el pico y placa 26 de diciembre sí se mantiene vigente bajo sus esquemas habituales, por lo que los conductores deben estar atentos para evitar sanciones.

¿Por qué no hay pico y placa en Bogotá el 26 de diciembre de 2025?

La Alcaldía de Bogotá determinó levantar la restricción este viernes con el objetivo de mejorar el tránsito en una jornada marcada por desplazamientos masivos de viajeros. Durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, miles de ciudadanos salen de la ciudad o se movilizan hacia zonas comerciales y familiares, lo que incrementa la congestión vial.

Esta fecha corresponde a la primera de dos jornadas excepcionales en las que no se aplicará la medida.

Ambas jornadas fueron definidas para coincidir con los fines de semana posteriores a Navidad y Año Nuevo, considerados críticos en términos de movilidad.

¿Cuándo será la próxima fecha sin pico y placa en Bogotá?

El Distrito confirmó que el viernes 2 de enero de 2026 será la segunda fecha en la que no regirá el pico y placa en Bogotá. Ambas jornadas fueron definidas para coincidir con los fines de semana posteriores a Navidad y Año Nuevo, considerados críticos en términos de movilidad.

¿Por qué el pico y placa no se levantará durante todo diciembre?

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó que no es viable suspender la medida durante todo el mes debido a la cantidad de obras que se ejecutan actualmente en la ciudad. Bogotá cuenta con más de mil frentes de obra activos, a los que se suman nuevas intervenciones viales.

Según el mandatario, esta situación limita la posibilidad de aplicar decisiones que se tomaron en años anteriores, ya que el principal objetivo es garantizar que la ciudad continúe moviéndose pese a las restricciones en la infraestructura vial.

Controles de tránsito durante la temporada decembrina

En el marco de las medidas de movilidad, la Secretaría de Movilidad informó que se realizan alrededor de 200 controles semanales en corredores con alta siniestralidad. Estos operativos buscan reducir el exceso de velocidad y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol.

Para estas tareas se dispuso un equipo de 800 agentes, entre funcionarios de tránsito, policías y guías viales. En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad anunció el despliegue de 1.200 policías adicionales para reforzar la vigilancia durante la temporada navideña.

Pico y placa Cali

Bajo esta normativa de la Secretaría de Movilidad, el orden de restricción en Cali es: lunes (3 y 4), martes (5 y 6), miércoles (7 y 8), jueves (9 y 0) y viernes (1 y 2). La medida no opera los fines de semana ni en días festivos, salvo que se anuncie una restricción especial; motocicletas, vehículos híbridos y eléctricos, y otros automotores específicos están exentos.

Según fuentes oficiales y reportes locales, el pico y placa sí rige en Cali el viernes 26 de diciembre de 2025 para vehículos particulares, de acuerdo con la rotación habitual por placas (restricción para placas terminadas en 1 y 2 entre las 6:00 a. m. y 7:00 p. m.).

Pico y placa Bucaramanga

Según la resolución 017 de 2025, el pico y placa en Bucaramanga funciona de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., con la rotación siguiente: lunes (3 y 4), martes (5 y 6), miércoles (7 y 8), jueves (9 y 0) y viernes (1 y 2). La restricción también puede aplicarse los sábados en determinados calendarios, mientras que los domingos y festivos quedan excluidos.

Como ocurre con Cali, no hay un anuncio específico de que el pico y placa en Bucaramanga se suspenda el 26 de diciembre, como ocurre excepcionalmente en Bogotá en esa fecha.