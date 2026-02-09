Una reconocida cadena de supermercados en Colombia se despidió de sus clientes. Esta marca, que se caracterizó por su juventud y vanguardia, cerró todas sus tiendas, conforme a la decisión de la multinacional que la estableció en el país. Se trata de Tiendas Spid, un formato innovador que el grupo Cencosud introdujo en Colombia con el objetivo de ofrecer compras diarias de manera rápida y eficiente. Sin embargo, esta cadena no logró competir con grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara. El formato de Spid se basaba en la agilidad y en la entrega a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud ahora busca fortalecer sus otras marcas para hacer frente a competidores de gran envergadura como Éxito y Olímpica. El grupo multinacional Cencosud ha confirmado que cerraron todas las sedes de su cadena Spid. La compañía no logró establecerse en un mercado dominado por otras tiendas como D1 o Ara. “Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos”, indicaron a Portafolio. El plan de Cencosud será entonces robustecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores del país. También confirmaron que más del 90% de los empleados fueron reubicados en otras áreas del grupo. Spid operaba sobre locales de Bogotá que anteriormente eran tiendas Metro Express. Ahora, apenas cuatro años después, han tomado la decisión de cerrar para concentrarse en sus marcas más consolidadas. Cencosud inauguró Spid en 2021 con el objetivo de diversificar sus formatos y competir en el sector de tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con puntos en zonas de alta afluencia, buscaban ofrecer productos de consumo con buena atención y cercanía.