Durante este martes, 6 de enero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

San Joaquín

Los cortes de suministros se realizarán en Algunos sectores de la vereda Santa Barbara durante las 07:00 - 07:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de la vereda Chontorales durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

Los cortes serán en Algunos sectores de las veredas La Verde y Bellavista durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puerto Parra

Interrupciones del servicio en Veredas India Alta, Agua Linda, La India, Aguas Negras, así como sectores Campo Capote, Olinda, Centro y La Militosa durante las 08:00 - 08:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Floridablanca

Cortes en Algunos sectores de la vereda Ruitoque durante las 08:00 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Anillo vial Vía Girón Chimitá km 4 durante las 08:00 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Cimitarra

Interrupciones en Algunos sectores del barrio Los Pinos durante las 07:15 - 10:20 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puente Nacional

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda Popoa Sur durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

Cortes del suministro en Algunos sectores de la urbanización Pueblito Viejo durante las 10:00 - 12:20 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Carrera 8 34N Parque Café Madrid durante las 10:30 - 12:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Floridablanca

Cortes en Conjunto Residencial Park House sector La Sierra durante las 10:40 - 12:40 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Piedecuesta

Cortes en Vereda Guatiguará sector Villa Valentina durante las 09:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barbosa

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Cristales durante las 09:00 - 14:00 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Los cortes de luz programados para este martes en Colombia (foto: Pexels).

San Gil

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda La Laja durante las 09:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Cimitarra

Cortes por Conjunto Residencial La Pradera Manzanas 2 y 3 durante las 13:30 - 15:20 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Puerto Wilches

Cortes en Algunos sectores de las veredas Kilómetro 8 y Puerto Wilches durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Florián

Interrupciones en Algunos sectores de las veredas Puerto Perla, Casacote y Viami durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Alumbrado Público Café Madrid a Centro Abastos durante las 14:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Sabana De Torres

Cortes en Algunos sectores de la urbanización Villa Nueva durante las 08:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

El Carmen De Chucurí

Cortes en Algunos sectores de la vereda El Libano durante las 08:00 - 16:02 horas por mantenimiento preventivo de redes.

