Se acerca la Tercera Guerra Mundial: el rey Carlos de la Corona Británica advirtió sobre la amenaza que hará tambalear al orden mundial.

La Tercera Guerra Mundial podría estar cerca: diversos expertos, especialistas e historiadores mencionan la posibilidad concreta de presenciar un conflicto geopolítico a nivel global, donde muchas de las potencias sean principales protagonistas. En este marco, el rey Carlos III de la Corona Británica se pronunció al respecto y advirtió sobre la amenaza que hará tambalear al orden mundial. ¿De qué se trata?

En declaraciones pasadas, el rey Carlos advirtió que la “amenaza rusa” pondrá en peligro a toda Europa. Lo dejó asentado en el marco de la invasión del país del presidente Vladimir Putin a Ucrania. “La guerra de agresión contra Ucrania trajo un sufrimiento inimaginable a mucha gente inocente”, aseguró en ese entonces en un discurso en el Parlamento alemán.

Estas declaraciones, con la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, cobran gran relevancia nuevamente debido a la posición que podría tener Gran Bretaña si es que se desata el conflicto. Recurrentemente el rey ha abogado por la paz, la diplomacia y la prevención de conflictos.

El Rey Carlos III continúa mirando con atención la geopolítica (Fuente: archivo).

¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Expertos de Gran Bretaña lo anticipan

El historiador británico militar Antony Beevor ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se desate una Tercera Guerra Mundial que enfrente a las potencias más importantes del mundo. Señaló, en este sentido, que no es alarmista pensar que una nueva guerra mundial podría estar cerca.

El experto advierte que figuras de alto calibre en la escena militar y geopolítica global, como el ya mencionado Vladimir Putin, podrían verse tentadas a realizar provocaciones que generen la furia de otros países. Estas acciones pueden ser ataques cibernéticos o sabotajes, con la presencia de alianzas que colaboren a la inestabilidad mundial.

Tercera Guerra Mundial: la postura del rey Carlos III de la Corona Británica

El rey Carlos III ha expresado en reiteradas ocasiones su firme postura en contra de la guerra y en favor de la paz. Durante la conmemoración del 80.º aniversario del Día de la Victoria en Europa (VE Day) en mayo de 2025, llamó a un “compromiso renovado con la paz, la diplomacia y la prevención de conflictos”.

El rey Carlos se posiciona en favor de la paz mundial. (Fuente: Archivo)

En sus palabras, señaló que “la sangre de nuestros más queridos no debe haber fluido en vano”, lo que generó el orgullo y la emoción de muchos de los seguidores de la corona y habitantes de Gran Bretaña