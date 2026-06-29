Rusia presentó una propuesta a estos países latinos: incluye armas, drones, vehículos blindados y plataformas navales.

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En un contexto internacional caracterizado por tensiones geopolíticas y la reconfiguración de alianzas, Rusia ha presentado una propuesta de cooperación tecnológica enfocada en países de América Latina. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades locales a través de colaboraciones industriales.

La propuesta fue presentada en un evento significativo del sector celebrado en Brasil, formando parte de una estrategia más amplia de Rusia que busca mantener vínculos técnicos y comerciales con la región.

Con acercamientos a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, se busca abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con miras a avanzar en proyectos de largo plazo relacionados con la producción y el desarrollo de tecnología militar.

Rusia impulsa la cooperación tecnológica en la industria de defensa latinoamericana

La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos.

La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal responsable de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro y considerada la principal exposición de defensa y seguridad de América Latina.

Rosoboronexport señaló que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa.

Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Rusia presentó una propuesta a estos países latinos: incluye armas, drones, vehículos blindados y plataformas navales. Fuente: EPA/SPUTNIK / POOL Alexander Kazavov / Sputnik / Kremlin Pool

LAAD en Brasil impulsa el interés regional por el desarrollo industrial

Durante LAAD 2025, la delegación rusa coordinó encuentros con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y otros países de América Latina. Aunque su stand fue más reducido en comparación con otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó el espacio para desarrollar reuniones privadas y presentaciones técnicas.

Se exhibieron réplicas de diversos sistemas considerados de gran relevancia para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.