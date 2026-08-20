De La Espriella confirmó la captura de un cabecilla de Los Costeños y envió una advertencia a los sicarios de Barranquilla

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El presidente Abelardo De La Espriella informó sobre un nuevo operativo de la Policía Nacional contra Los Costeños, organización criminal señalada de mantener actividades de sicariato y extorsión en diferentes sectores de Barranquilla.

El procedimiento terminó con la captura en Valledupar de alias Ever o Marino, identificado por las autoridades como cabecilla de zona de la estructura. El mandatario destacó el resultado y aseguró que su Gobierno mantendrá la ofensiva contra las organizaciones dedicadas a estas actividades delictivas.

A través de su cuenta de X, De La Espriella sostuvo que la detención representa un golpe tanto para las finanzas como para la línea de mando de Los Costeños.

Capturaron a alias Ever, señalado cabecilla de Los Costeños

Según la información divulgada por el presidente, alias Ever habría estado al frente de un componente criminal integrado por 25 personas y sería responsable de coordinar actividades de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores.

La estructura tendría presencia en ocho barrios de Barranquilla y, según lo informado, el detenido habría ordenado homicidios contra personas que se negaban a realizar pagos extorsivos.

“ Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones ”, señaló De La Espriella al comunicar los resultados del operativo.

El mandatario también lanzó una advertencia contra las organizaciones criminales y aseguró que las autoridades continuarán con las operaciones para llevar a sus integrantes ante la Justicia.

“ Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno ”, afirmó el jefe de Estado.

De La Espriella destacó otro operativo contra el Clan del Golfo

El anuncio se conoce después de que el presidente también informara sobre una operación del Ejército Nacional contra el Clan del Golfo en Antioquia.

En ese procedimiento, desarrollado en la vereda El Tigre, en El Bagre, murió alias Momo, señalado por el Gobierno como cabecilla de esa organización. Además, las autoridades reportaron la captura de alias Mónica.

De La Espriella destacó la actuación de la Fuerza Pública y aseguró que los operativos forman parte de las directrices de seguridad impulsadas por su administración.

El Gobierno busca así mantener la presión sobre estructuras vinculadas con homicidios, extorsiones y otras actividades criminales, mediante operativos de la Policía y el Ejército en distintas regiones del país.