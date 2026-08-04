La introducción de un patrullero oceánico de última tecnología por parte de la Armada Nacional constituye un hito significativo para la industria naval del país. (Fuente: Coctemar)

Colombia ha logrado un avance considerable en el fortalecimiento de su capacidad marítima a través de la introducción del patrullero oceánico ARC 24 de Julio, que es una embarcación de alta tecnología y simboliza un hito significativo para la Armada y la industria naval del país.

La embarcación, desarrollada por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena, fue botada en julio de 2025 y entregada oficialmente a la Armada en marzo de 2026.

Se trata del cuarto OPV de la institución, siendo este el primero que ha sido diseñado y construido en Colombia, según destacan diversas fuentes especializadas.

Así es el nuevo patrullero oceánico: características y tecnología

El ARC 24 de Julio integra un conjunto de capacidades avanzadas que lo posicionan como una de las plataformas más modernas de la región. Entre sus características principales se encuentran sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance, sensores de última generación y equipos diseñados para operar durante largos periodos sin apoyo logístico.

La nave cuenta con 93 metros de eslora, un desplazamiento aproximado de 2665 toneladas y autonomía para operar hasta 40 días continuos, lo que le permite cubrir amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje.

El ARC 24 de Julio se distingue por su capacidad de operar en amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y lucha contra el crimen transnacional. La nave está equipada para llevar a cabo búsqueda y rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales.

Colombia fortalece su capacidad marítima con el patrullero oceánico ARC 24 de Julio (foto: Coctemar).

¿Cuál es la fecha de inicio del nuevo OPV colombiano?

Según la información oficial divulgada por fuentes militares y medios especializados, el patrullero ya fue entregado e inició su primer crucero de instrucción, ya como parte de la flota de la Armada.

Con su incorporación, Colombia no solo añade una nueva embarcación moderna a su flota, sino que también refuerza su capacidad para fabricar buques de alta complejidad en el país. Este avance potencia la industria naval nacional y abre la posibilidad de nuevos desarrollos estratégicos.